本土疫情持續升溫，快篩試劑的需求量大增，不少民眾排隊搶購，而食藥署也開放在6月底前讓民眾進口自用快篩，每人限100劑。而廣告小妹昨發文說，在美國買快篩不會比台灣便宜，引起網友討論。另有網友則說，透過跨境電商購買愛康快篩試劑，平均一劑只要62元，比台灣賣的價格便宜。

廣告小妹昨（12日）在臉書發文說，從美國寄快篩回台沒有比較便宜，先前政府給的4支免費快篩都已經用完，後來雖然能去圖書館免費領取，但每人限領1支。而市售快篩的價格沒比台灣低，想要不花錢買就要去藥房申請，然後藥房會跟保險公司收，但真的不是想買多少就有多少，而且還必須先有保險。

貼文引發網友熱烈討論，兩派人馬戰翻，有人認為國外快篩有較低價的選擇可以買，但也有人認同廣告小妹的說法，國外快篩並不會比台灣便宜，而且台灣其實沒有想像中那麼缺快篩，主要缺的是便宜的實名制快篩。

對此，有網友分享跨境電商平台香港草莓網上，販售的愛康新型冠狀病毒COVID-19抗原檢測快篩試劑，一盒裡面有20劑共1239元，平均下來1劑只要62元左右，相比於台灣目前有的快篩試劑，價格便宜許多。而且根據產品資料顯示，該產品通過歐盟認證CE1434，面對Omicron或Delta病毒，快篩靈敏度為98.33％。

跨境電商平台販售的快篩試劑，平均1劑只要62元。（圖／翻攝自電商平台網站）

由於民眾對快篩需求大增，食藥署宣布，在今年6月30日前，開放民眾進口自用快篩試劑，但每人限100劑，且不可以賣給別人用。除了可以麻煩在海外的親友幫忙購買寄回台灣之外，也可以透過跨境電商購賣送到台灣。