在通膨出現觸頂跡象之際，投資人擔心通膨可能居高不下，促使聯準會採取更加激進的緊縮政策，周四美股陷入劇烈震盪，終場道瓊指數和標普500指數小跌作收，以科技股為主的那斯達克指數微升，費城半導體指數小漲。

投資人盤中進場低接，美股一度展開反攻，道瓊指數最高曾上漲80點，那斯達克指數一度勁揚1.61%。惟終場道瓊指數連續第6個交易日收黑，盤中一度跌逾600點。標普500指數盤中一度下挫1.94%，終場創下今年來收盤新低，較歷史高點下跌逾18%，距離打入熊市僅一步之遙。那斯達克指數盤中一度重挫2.25%，雖然尾盤回穩但仍較歷史高點下跌約30%，是唯一處於熊市的主要指數，凸顯出在升息環境下科技股等成長股的艱難處境。

★主要指數

道瓊指數跌103.81點或0.33%，收在31,730.3點。

標普500指數跌5.1點或0.13%，為3,930.08點。

那斯達克指數漲6.73點或0.06%，為11,370.96點。

費城半導體指數漲15.27點或0.54%，為2,827.21點。

★消息

美國參議院周五以80票同意、19票反對表決通過，確認鮑爾（Jerome Powell）連任聯準會主席。

美國勞工部周四公布，4月生產者物價指數（PPI）月增0.5%，較3月的月增1.6%大幅放緩，符合市場預期。4月PPI年增11%，低於3月的年增11.5%，但高於市場預期的年增10.7%。排除波動劇烈的食品與能源價格後，4月核心PPI月增0.4%，較3月的月增1.2%大幅放緩，並低於市場預期的月增0.6%。4月核心PPI年增8.8%，低於3月的年增9.2%與市場預期的年增8.9%。4月PPI漲幅放緩，與11日公布的消費者物價指數（CPI）呈現的趨勢類似，顯示美美國通膨似乎已經在3月到頂。

美國勞工部公布，上周（截至5月7日）初次請領失業給付人數微增1000人，至20.3萬人，超出市場預期的19.3萬人。在截至4月30日止當周，續領失業金人數減少4.4萬人，為134.3萬人，少於市場預期的137.2萬人。

美國10年期公債殖利率一度下跌10.88個基點，最低跌至2.8119%。

芬蘭宣布申請加入北約，瑞典也料將跟進，加劇了俄烏戰爭引發的地緣緊張局勢。克里姆林宮揚言將對此展開報復。

財報季接近尾聲，根據Refinitiv最新統計數據，在標普500指數成分股中，79%已公布的企業獲利優於市場預期。分析師現在預期第一季標普500指數成分股獲利總計較去年同期成長11%。

美國各交易所總成交量為161.7億股，而高於過去20日均量130.3億股。(2-1)