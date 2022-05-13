受惠於網紅品牌、生活選物兩大業務助攻 美而快(5321)第1季稅後盈餘為4166萬元，年增116.7%，每股盈餘為1.19元，創下單季歷史新高，美而快國際聚焦「傳統電商＋網紅電商＋社群電商＋金融電商」四大營運重點，美而快總經理王志仁表示，公司專長在擅於掌握數位電商快速變化，可望幫助今年營收高度成長。

美而快轉型電商，電商事業體占整體營收比重已超越8成，其中網紅品牌及生活選物營收較去年同期大幅成長，帶動美而快第1季合併營收7.3億元，年增16%，網紅品牌規模持續擴張下，雙雙推動平均毛利率達36.7%，較去年同期增加2.7個百分點，營業淨利為6644萬元，年增75.2%，稅後盈餘為4166萬元，年增116.7%，每股盈餘為1.19元，創下單季歷史新高。

美而快表示，受惠網紅本身自帶流量，粉絲黏著度高，網紅品牌在行銷費用上優於商業品牌，且產品單價較高，隨著網紅品牌占比的持續增加，有利毛利率與營利率的提升；生活選物商品範疇多元，涵蓋生活、保健、食品、家居清潔等產品，以直播帶貨、FB直播為主要行銷模式；美而快表示，直播行銷講求直播主個人特色的展現，及廣告投放的精準度，而「FB+1」、 「隨播隨買」的形式除能提升商品銷售業績，亦能有效控制行銷費用，維持產品毛利率。

目前電商事業體與PCB事業體營收比重分別為80%與20%，在生活選物的營收占比大幅成長，以及高毛利的網紅品牌規模擴張。

美而快表示，在品牌孵化經營主軸及流量變現的核心價值下，網紅及直播是現階段推動公司成長的動能，今年美而快更積極調整獲利模式，調整商品結構及多元行銷工具帶動獲利成長，以「網紅」為事業發展核心，專注於社群電商、直播帶貨的發展。

美而快近年來除了服飾本業上的精進，亦積極向外拓展，先後跨入生活選物、金融電商的電子商務領域。集團鎖定商業品牌、網紅品牌、社群電商及金融電商四大營運重點策略布局，跨大集團的事業版圖，及在電商市場的市占率；美而快經櫃買中心公告，自2022年6月1日起調整產業類別，由「電子零組件業」改為「電子商務」。