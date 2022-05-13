復旦大學美國研究中心教授張家棟13日在大陸《環球時報》撰文指出，美國亞太同盟體系正發生明顯變化。美國—東協峰會12日到13日在華府舉行。加上一周後美國總統拜登還將訪問日韓，並在東京參加美日印澳「四方安全對話」機制峰會，不少媒體說，在俄烏衝突爆發近3個月後，拜登政府正將注意力轉向亞太，尤其加大對該地區盟友和夥伴的拉攏。川普時期，美國曾打出「美國優先」旗號，呈現去同盟化趨勢。拜登總統上台後，華盛頓重新開始強調同盟體系建設。尤其是在亞太，美國更是投入巨大精力，試圖鞏固傳統同盟體系並構建新的同盟關係網絡。

張家棟表示，美國亞太地區同盟體系建設呈現兩個明顯變化：其一，從以地緣政治為中心的同盟體系，到以價值觀為基礎的同盟體系。其二，從以美國為中心的等級制同盟體系，到多中心、多形態、多層次的網路式同盟體系。

以此為基礎，美國試圖在亞太地區構建出一個多層次、多領域的新同盟體系。這個亞太新同盟體系主要具有以下特徵：

一是「分層次」。這實際上是美國亞太同盟體系固有特徵。美國亞太同盟體系由核心盟友、盟友和戰略合作夥伴三個層次組成。核心盟友是指「盎格魯—撒克遜集團」，主要載體為AUKUS聯盟和「五眼聯盟」。盟友則是主要戰略抓手，日本、韓國、泰國和菲律賓等與美國既有常規同盟條約，又在價值觀上趨同。戰略合作夥伴關係是周邊支撐力量。美與印度、新加坡、印尼、馬來西亞、蒙古國和越南等都有程度不一的戰略合作夥伴關係。

二是「聯網絡」。美國試圖把亞太同盟體系北約化，推動不少跨越同盟界限的新合作體系。通過分散式、多中心的同盟網路，增強戰略彈性和可持續性。「印太戰略」以日本為主要戰略基點，以印度為主要拉攏對象，形成對陸地大國彈性制衡。「四方安全對話」機制框架下還形成幾對雙邊國防外交「2＋2」對話機制和三邊合作機制。日澳今年1月簽署《互惠准入協定》，將兩國關係推向準同盟高度。

三是「跨區域」。傳統上，美國亞太同盟體系與跨大西洋體系相互獨立。這樣一來，亞太與歐洲安全事務都要透過華盛頓，美國可以很方便地維持戰略軸心地位。一方面，努力形成「三洋聯動」格局，推動北約亞太化。5月5日韓國正式加入北約網路防禦中心。是北約首次將成員擴大到歐洲以外國家，意味著韓國已加入北約網路安全同盟體系。

另一方面，美國還努力推動北約成員國與亞太盟國之間的雙邊軍事合作。英法開始在西太平洋巡航。英日也就歷史性地簽署《互惠准入協定》達成一致。

四是「跨領域」。美國傳統的同盟體系主要關注政治、軍事等「硬安全」領域。現在，美國還努力在「軟安全」領域建立同盟或準同盟體系。在多邊層次，美國試圖推動「印太經濟框架」，以彌補因退出TPP而造成的經貿領導權損失。在一些更加微觀領域，美國及其盟國也在積極活動。「藍點網路」、晶片四方聯盟、疫苗倡議和相互承認疫苗護照協議等，涉及基礎設施建設、關鍵產業鏈供應鏈和疾病防治等領域。歐盟也在積極發揮自己的經濟優勢。去年6月，「歐盟—美國貿易和技術委員會」成立。今年4月，「歐盟—印度貿易和技術特別委員會」成立。說明美國正努力建設一個龐大的跨領域協商與合作體系。

張家棟強調，值得注意的是，隨著俄烏衝突持續，美國有可能從擠壓俄羅斯地區和國際影響力的地緣政治目標，延伸到改變俄羅斯政治制度的價值觀目標。與此相應，美國以價值觀為基礎的亞太同盟體系也有向建立更廣泛的價值觀同盟體系方向發展的可能性。