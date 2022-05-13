精品界的傳奇故事，常因故事有趣而廣為流傳，以高CP值著稱的日本精品腕表CITIZEN，也有一則潛水表的傳奇故事，1983年在澳洲長礁海灘上，一只CITIZEN於1977年製造的Challenge Diver潛水表被沖上岸，外觀雖被藤壼砂礫覆蓋，但腕表仍如常運轉。為了向這款傳奇的潛水表致敬，CITIZEN今年特別推出這款潛水表的復刻款，並選用超級鈦金屬打造表殼，更加堅固耐用。

CITIZEN復刻自1977年問市的Challenge Diver傳奇腕表NB6021-17E，2萬8800元。（CITIZEN提供）

CITIZEN近日發表年度新款腕表，其中最受矚目的莫過於一只Challenge Diver復刻腕表，外觀還原自1977年原始腕表的樣貌，對照當年傳奇腕表的資料舊照，更加有趣，但選用材質全面升級，包括藍寶石玻璃表鏡、超級鈦金屬表殼、加強防水等級等，比原表更加堅固、耐磨且防水，就連機芯也換上自動上鍊機械機芯Cal. 9051，抗磁效果更佳，走時更加精準。

CITIZEN PROMASTER 1982復刻光動能鯨鯊限定潛水表，捐出販售所得部分用於復育鯨鯊，1萬9800元。（CITIZEN提供）

CITIZEN也為海洋生態保育盡心力，一款PROMASTER 1982復刻光動能鯨鯊限定潛水表，復刻自1982年的鯨鯊潛水表，深海藍色表盤上有白色斑點，設計靈感即是源自鯨鯊，表背底蓋刻印鯨鯊圖騰，全球限量5000只，販售部分所得將捐贈保護國際基金會 (Conservation International），用於鯨鯊復育計畫。

深受台灣表迷一致肯定的CITIZEN旗下頂級表款The CITIZEN，以高CP值在台灣掀起搶購，尤其去年發表搭載Cal.0200機芯的表款，更是一表難求。今年CITIZEN趁勢發表一款黑魂甲冑限量表NC020-18E，獨特的錘紋表盤有職人工匠錘擊金屬的波動紋理，搭配被暱稱為「皮革中的黑鑽石」的上漆姬路黑棧皮革表帶，更添奢華，預計下半年才會上市，目前已有表迷搶先訂購，另有The CITIZEN阿波藍土佐和紙限量款，表盤採用日本傳統手工藍染和紙，充滿藝文氣息。

CITIZEN頂級表款The CITIZEN黑魂甲冑限量表NC020-18E腕表，表盤錘紋表盤有職人工匠錘擊金屬的波動紋理，台灣限量3只。（CITIZEN提供）

CITIZEN Series 8系列腕表以簡約美學風格充滿紳士品味，今年推出Series 8 870碳石黑一周年限量表，表盤特別採用更輕量化、強韌的碳纖維材質打造，黑的更有質感，全球限量700只。