沒想到上半場互有領先的僵局，竟在下半場完全消失！熱火靠著第3節打出誇張19比4凶猛攻勢，轉眼擴大領先差距到19分之多，表現完全不像是在客場作戰，身為東區龍頭的熱火，最後以99比90擊退七六人，季後賽次輪4勝2敗戰績宣告闖進東區冠軍賽。

比賽才打3分06秒，費城球迷就看到恩比德壓傷丹尼格林的「慘劇」發生，不過接下來恩比德持續在禁區爆發，搭配哈登、馬克塞火力，始終跟熱火形成拉鋸僵局，上半場結束，七六人48比49落後熱火，熱火半場以史特魯斯16分最高。

下半場開打，熱火就打出瘋狂的19比4猛攻，完全把地主七六人打傻，熱火也轉眼取得16分大幅領先，甚至末節開始又打出8比0小高潮，雙方差距變成19分，關鍵出在七六人發生過多失誤，也讓熱火順利拖完剩餘比賽時間宣告晉級。

熱火表現最佳的還是招牌球星吉米巴特勒，他拿全場最高32分，外加8籃板、4助攻、1抄截、2火鍋，表現依舊全面，史特魯斯20分、11籃板，塔克12分；七六人以恩比德與馬克塞各拿20分最高，哈登雖拿11分、9助攻，卻在下半場形同隱形！