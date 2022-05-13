位在台中市霧峰區的明台高中，校園內擁有國定古蹟霧峰林家花園，為全國唯一古蹟花園學校，111學年度繁星計畫榜單揭曉，明台高中創佳績，指標科系餐飲管理科三年甲班同學許卉逸，在全國繁星榜單中掄元，錄取第一志願「國立高雄餐旅大學．烘焙管理系」，全校師生同表慶賀。

明台高中校長林垂益說，明台高中辦學特色，坐擁全國唯一的古蹟花園學校，學生在美輪美奐及人文素養兼備的校園中學習，自然成效卓著；明台高中經年在各項全國技藝競賽獲得金手獎，指導老師的經驗與熱忱重要推手。

值得一提的是，萊園一家的校訓，充分體現在校園生活之中，快樂學習的笑容已是明台校園的標記。

對於技職專業有學習動機，在明台高中找到自己的舞台，從今年的繁星計畫榜單，看到學生優異學習成就。

此外，還有室內設計科學生林昱嘉錄取國立台北科技大學互動設計系、應用英語科林侑嫻同學錄取國立勤益科技大學應用英語系、資料處理科邱羿寧同學錄取國立高雄科技大學行銷與流通管理系，三年來的努力付出，如今都獲得甜美的果實。

許卉逸感謝三年來身邊有許多願意幫忙她的師長、同學，讓她三年不斷地成長，就讀明台高中最大的收穫，在於只要自己願意努力，學校都會幫她架設好舞台。

她參加過校內外各項賽事，每一次學習都是她蛻變的契機，錄取國立高雄餐旅科技大學除了自己努力，也是學校資源及師長費心所栽培出來的結晶。

明台高中與其他技職學校的最大競爭力，在於她的「溫度」，學生們學習過程找到屬於自己的舞台。