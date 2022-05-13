芒果糯米飯是泰國的國民美食，炎炎夏日即將來臨，移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市傳統文化與技藝協會共同舉辦各國米食文化系列活動，邀請目前在嘉義大學就讀的泰國籍學生娜芈分享泰國風土民情，並教大家製作芒果糯米飯，讓目前因疫情無法出國的民眾也能在家DIY這道甜點，享受泰國風味的小確幸。

泰國籍講師娜羋(中)製作芒果糯米飯。(移民署嘉義市服務站提供)

泰國籍講師娜芈說，「芒果糯米飯是泰國經典的甜點，食材包含芒果、糯米、椰奶、綠豆仁及香蘭葉，好吃的秘訣在於糯米洗淨加入適當的水後要浸過夜，在蒸糯米時可放入1至2片的香蘭葉提香；另外製作椰漿時要以慢火加熱，看到鍋邊冒出小泡泡即可。將溫溫的椰漿拌入熱騰騰的糯米，糯米才能充分吸收椰漿的香甜」。

與會的新住民分享芒果糯米飯。(移民署嘉義市服務站提供)

同樣來自嘉義大學的泰國籍學生天譽說，「我在臺灣想家時也會自製芒果糯米飯，分送老師朋友品嘗，不僅紓解內心的鄉愁，也順道藉由這道料理讓大家認識泰國的飲食文化」。他又說，「糯米飯除了搭配芒果製作甜點外，也衍生多元吃法，例如在糯米飯上鋪滿經過香料拌炒的乾蝦仁或魚乾，吃起來鹹甜鹹甜，別有一番風味」。

韓國籍新住民熙禎說，「我來臺還不到1年，初次參加移民署辦理的家庭教育課程，不僅認識許多新朋友，也增進中文能力。我平常較少接觸東南亞的食物，今天第一次嘗到芒果糯米飯，覺得很特別，感受到不同的滋味」。大家共享芒果糯米飯，體驗異國風情。

嘉義市服務站宣導法令及安心接種專案。(移民署嘉義市服務站提供)

芒果糯米飯成品。(移民署嘉義市服務站提供)

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，各國的飲食是國家軟實力的展現，民眾若想要瞭解異國文化，可以從接觸飲食開始，芒果盛產季節即將來臨，大家不妨試試在家DIY芒果糯米飯，在炙熱的季節品嘗這道酸中帶甜、清新爽口的泰國甜點，止飢又解暑!

另外移民署持續推動新住民照顧輔導及培力工作，自111年5月16日至7月15日受理報名「多元文化、樂活創新」行動方案競賽，預計徵選10隊進行方案實踐，並依方案實踐內容提供獲選每隊最高新臺幣8萬元的實踐獎金，歡迎符合資格的新住民家庭、國人、外籍人士及高中(職)以上之僑外生、陸生及港澳生踴躍報名，相關訊息可至本署全球資訊網及新住民培力發展資訊網查詢