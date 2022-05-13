央行2020年底至今已祭出4波選擇性信用管制，央行總裁楊金龍日前表示，選擇性信用管制「還有空間」，後續可能瞄準20年或30年以上房貸、第2戶、限縮熱區房貸成數等方向，也希望不動產貸款集中度降至35%以下，房市才能軟著陸。

對此，房產趨勢專家李同榮直批、衝著首購打房50年首見，這簡直就是「硬打房」，而不是政府再三強調的「打炒房」，這也簡直是顆核彈，不是央行口中希望的「軟著陸」，而是要房價立即反轉向下的「硬著陸」，其後果堪慮，政府不得不三思而後行。

李同榮表示，過去50年來，無論房價飆漲多高，政府都不曾對首購剛性需求開刀，這次央行準備對20年或30年以上房貸限縮，證明過去限貸措施用盡，央行已經黔驢技窮，無技可施，才會連首購的年輕人也打，真的如此，就是政府打房已經殺紅了眼，首購需求一旦倒地，嚴重受扭曲的市場，必會遍地哀嚎，而營建成本暫時又居高不下，這勢必引發市場信心崩潰，導致產業崩潰危機，爛尾樓與糾紛將四起，敬請央行三思而行，否則將等著收拾可怕的殘局。

李同榮分別從市場實務面探討其施行的嚴重後遺症。他指出，限縮20或30年貸款年限，將衝擊首購市場，令年輕人負擔更重，更買不起，尤其已經簽約的預售案，當交屋時原先預估的30年房貸一旦限縮，若不承受加重的負擔，不然就陷入解約的糾紛中。

針對第二房的貸款再限縮，將衝擊換屋市場，樹根樹幹通通拔起，央行針對自然人貸款第三戶已限縮到四成，第二戶特定七都等區無寬限期，第5波針對第二戶採限貸措施，這無疑打房政策除了要針對首購者連根拔起，更連樹幹也要砍光，首購與換屋族群共同成為政府打炒房不力的代罪羔羊，政府標榜的居住正義何在？

他表示，針對熱區限貸，防堵不但無效且將引發資金亂竄。十年前央行針對熱區選擇性信用管制的結果，就是防堵台北，資金轉入新北市，防堵新北，資金轉入桃園，防堵桃園，資金轉向中南部，使得房價續熱三、四年之久，錯誤的政策，難道央行仍要重蹈覆轍？而目前所謂現在房市熱區就是中南部，難道央行要防堵中南部熱區，要讓資金再往北部亂竄？還是往蛋殼區亂竄？