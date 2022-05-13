打炒房還有第5波?央行總裁楊金龍指出，不排除納入第2戶及限縮熱區房貸成數等方向，希望不動產貸款集中度降至35%以下，房市才能軟著陸。房產趨勢專家李同榮直批，衝著首購打房50年首見，這簡直就是「硬打房」而非政府再三強調的「打炒房」，這顆核彈會讓房市「硬著陸」，並不是央行口中希望的「軟著陸」，希望政府三思而後行。

李同榮表示，過去50年來，無論房價飆漲多高，政府都不曾對首購剛性需求開刀，這次央行準備對20年或30年以上房貸限縮，證明過去限貸措施用盡，央行已經黔驢技窮，無技可施，才會連首購的年輕人也打，真的如此，就是政府打房已經殺紅了眼，首購需求一旦倒地，嚴重受扭曲的市場，必會遍地哀嚎，而營建成本暫時又居高不下，這勢必引發市場信心崩潰，導致產業崩潰危機，爛尾樓與糾紛將四起，敬請央行三思而行，否則將等著收拾可怕的殘局。

政府出重手打炒房、加上升息趨勢，目前雖未造成明顯壓力，但已經開始衝擊民眾購屋信心，購屋態度轉趨觀望。此外，國內疫情持續增溫、確診人數開始向十萬逼近，也將衝擊民眾購屋信心、以及延緩購屋時程，都將成為影響房市的變數，第2季房市挑戰大。

觀察推案量方面，受打炒房、升息、造價成本居高不下，及疫情使缺工情形惡化，建商推案意願低下。今年北台灣520檔期涵蓋新成屋、預售屋預估總推案量約在1,600億元左右，年增3%，是近5年以來次低水準。今年520檔期推案量最大的縣市是桃園市，主因是中壢青埔特區、龜山A7重劃區推案量較大，此外，其他縣市新推案全面熄火。

上市櫃營建公司布2021年股利，多數具高股息殖利率題材，不過，近一年來，房市多項政策的頒布及實施，建商融資成數的下降，代表未來將要準備較以往更多的現金購地或建置，是否會影響未來股利發放較往年減少，還有待觀察。這一波波房市政策下來，對投資客和小型建商衝擊較大，對中大型建商衝擊較小，考量多數建商未來2~3年建案多已發包，大多數的案子銷售率接近8~9成，對短期營運影響有限。