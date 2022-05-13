智原(3035宣布其Gigabit Ethernet實體層矽智財(PHY IP)已於聯電(2303)28HPC+製程完成矽驗證，可提供ASIC(客製化晶片)設計服務或IP授權使用。這個解決方案擁有低功耗、高效能的特性，搭配智原網通相關的矽智財解決方案，可協助客戶更有效率地開發工業級網路交換器、住宅閘道器、xPON、智能家電、存取層交換器、路由器與工廠自動化等應用。

智原營運長林世欽表示，智原的Gigabit與Fast Ethernet PHY解決方案已大量使用於智原的ASIC設計服務專案與IP授權，在網通與工控應用領域累積豐富的量產經驗。這次推出的Gigabit Ethernet是市場上少有的28奈米解決方案，可望滿足各方客戶需求。智原也將持續投入開發，提供更多關鍵IP解決方案，以協助客戶在多樣的市場贏得商機。

智原新推出的Gigabit Ethernet PHY IP可同時支援1000BASE-T銅介質與100BASE-FX光介質，採用1.8V I/O裝置的設計支援GbE PHY 3.3V電源供應，使其更容易與其他支援1.8V低功耗的矽智財進行整合，以完成系統單晶片設計。此外，實體層內部採用數位訊號處理架構的濾波設計，可用來降低電子干擾並提高效能。這個IP同時支援覆晶與打線接合兩種封裝技術，客戶可依據其系統效能需求與成本效益考量來選擇封裝方式。