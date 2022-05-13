台南一名24歲劉姓男子被控利用代操股票的手法違法吸金，還常在社群網站大秀名車、現金，炫耀績效，導致不少投資人誤信投入資金。近來疑因投資失利捲款落跑，連日來上百被害人前往警局排隊報案，至少已超過70名受害者報案，累計金額1億2千多萬元，專案小組積極追查後，凌晨在台北市忠孝東路某飯店逮捕到案，目前已帶回第四分局調查。

警方調查，劉男案發後遭到大批民眾上門討債，連夜北上台北藏匿在飯店內不敢出門，警方目前仍在釐吸金細節。

台南超跑男吸金數億落跑，躲北市知名飯店遭逮，受害民眾日前擠爆警局報案。（戴志揚翻攝）

據了解，劉代操股票外，也在台南市區開了2家洗包洗鞋店。大批投資人7、8日晚間前往劉的住家及店面要求歸還資金時，赫然發現大門深鎖、人去樓空，於是分別前往警四分局、一分局報案。由於人數眾多，還推派代表排隊製作筆錄，路過民眾以為在搶快篩試劑。

一名被害人控訴，去年中加入劉的股票代操群組，起初獲利確實不錯，於是加碼投入40多萬元資金。後來代操的群組人數不斷增加，最多超過500人。

被害人指出，劉以投資人的資金買賣股票後，先扣除1成手續費及證交稅，每周二再以現金或匯款發放當期盈利；不過隨著股市低迷，近來劉有意改變原來的代操模式，要求簽約同意2年內不得拿回本金，盈利發放也由每周改為每月或每季發放後，部分投資客心生疑慮，陸續要求退還本金，劉卻以金額龐大拖延，進而捲款潛逃。