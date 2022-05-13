歸仁警方連夜偵辦聚眾鬥毆，依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送13人法辦。(民眾提供／曹婷婷台南傳真)

32歲葉姓男子與李姓前妻離婚1年多，仍頻繁到前妻開的餐飲店叨念舊情，李女不滿葉男糾纏，日前爆發口角後，李女胞弟找來11人幫姊姊出氣，葉男則與1友隨行，雙方一見面就開打，警方到場帶回13人問訊，全案依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送法辦。

歸仁警分局指出，11日深夜接獲台南市仁德區中正西路路段有一起聚眾鬥毆，隨即啟動快打部隊，出動17名警力到場，雙方已結束打鬥，現場只見葉男頭顱、肩膀被毆打受傷，警方連夜將相關人員帶回進一步查證。

據了解，李女胞弟不滿前姊夫常來糾纏已離婚1年多的姊姊，前晚又再遇上互嗆，李男隨後撂來蔡姓友人等一票人助陣，葉男同行1友人見狀不對，還先落跑，葉男慘遭痛毆，警方趕往處理，將趁隙逃逸的2人也逮回， 共逮回13人，全案依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

歸仁警分局長邱顯良表示，民眾遇有紛爭，應循法律途徑解決，切勿私下聚眾鬥毆，警方對於聚眾鬥毆、滋事等行為，將嚴正執法，絕不寬貸。