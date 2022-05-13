各縣市國中小「班班有冷氣」政策正式上路，卻傳出高雄各級學校近期收到市府教育局來函，要求各校必須在6月20日前設置「竣工銘牌」，經費由教育局補助每校2500元。教育界人士痛批，政府寧願花2500元作一塊毫無用處的牌子「大內宣」，也不願用在防疫或其他更有用途的地方，實在令人不解。教育局回應，竣工銘牌是22縣市依規定設置，目的是請廠商注意施工品質，同時獎勵優質廠商。

高雄各級學校近日紛紛接獲市府教育局公文，內容稱依據教育部國教署來函指示，為維護校園用電安全，並提供學生適溫的學習環境，國教署訂定「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設」計畫。為督請廠商注意施工品質及獎勵優質廠商，請學校擇定校園適當位置設置竣工銘牌。

公文並提到，竣工銘牌設置經費由教育局補助，全市每校2500元，已造冊統一撥付，如果經費有剩，還不用繳回。教育局指示校方，銘牌尺寸須符合長100公分、寬45公分，選擇耐鋁、不鏽鋼塑鋁、塑鋼等材質，字體採UV直噴印刷。

教育界人士不滿，紛紛破口大罵，他們認為政策達成就好，學生有吹到冷氣、舒服上課最重要，都什麼年代了，政府竟然要求學校製作「竣工銘牌」宣揚政績，那未來是不是只要有一個工程完工，都要製作一個銘牌。

教育界人士怒罵，最讓人不解的是，高雄市政府經常哀喊經費拮据，卻聽從中央莫名其妙且無理的指示，花費幾十萬甚至幾百萬來作一堆沒有任何作用、無意義又占空間的「竣工銘牌」，尤其現在疫情艱困，市府寧願花錢替中央「大內宣」，卻不願意把經費用在更有實質效益的地方，真的令人憤怒。

高市府教育局回應，有關設置竣工銘牌是22縣市執行「班班有冷氣」學校均需依規定設置，目的是為督請廠商注意施工品質，並獎勵優質廠商，由學校擇定校園適當位置，揭示電力改善、冷氣、能源管理系統及太陽光電案場等各項工程負責的施工廠商，銘牌樣板及規格等，須依國教署規範辦理。

依據高市府教育局統計，高雄市已發文要求348校設置銘牌，經費由計畫專案補助款支應，依照每校補助2500元計算，教育局共需花費87萬元補助款，記者詢問教育局是否覺得中央要求各校設置竣工銘牌有所不妥或浪費錢？高市府教育局僅回覆「由於話題敏感，教育局不適合發表相關看法」，對中央這項規定似乎有苦難言。