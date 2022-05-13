啟動車電整合戰略，和泰集團旗下和潤企業(6592)看準能源轉型商機，正式宣告進軍綠電市場，搶攻未來兆元商機的綠能市場，今日舉行開業典禮，即日起正式擴大營運，經營業務多元包括太陽能光電等再生能源、充電樁及儲能設備開發、建置、維運及融資等服務項目。

和潤企業與和泰汽車、和裕投資共同合資10億元，成立「和潤電能股份有限公司」，並推選董事長為劉源森先生、總經理為林彥良先生。

和潤電能董事長劉源森表示，和潤電能基調方針為從「綠色融資業務」擴大至「綠色實業投資」，進一步打造綠能價值鏈，為和潤企業開創另一個獲利引擎。

策略執行以「綠能事業、充電樁事業」為二大業務方向，在「綠能」部分，台灣推動能源轉型政策，2025年訂定再生能源發電占總發電量20％，與現在占比約7％相較，再生能源市場具有很大成長空間，和潤將透過自建、投資各類型光電及再生能源案場，第一年挑戰建置容量目標100MW，同時在電網穩定度有待改善情形下，積極評估參與日前輔助服務市場-調頻備轉服務(AFC)，以及投資儲能等相關設備。

在「充電樁」部分，2030年電動車市售比將來到30％，約12萬台電動車，充電樁需求大增，和潤將運用和泰汽車在台車業龍頭的利基點，協助TOYOTA、LEXUS經銷商與車主裝設充電樁，並與和雲行動服務之停車場資源合作，加速充電樁覆蓋率，滿足車主充電需求。

有鑑於綠能市場的專業性、集團經營綜效考量，故成立和潤電能子公司專責集團內、外綠能業務，積極搶攻綠電、綠能商機，而綠電、綠能也將成為和潤企業穩定的收益來源，為未來營運成長增添助力！

劉源森表示，和潤企業從綠能融資跨入到綠能投資，整合上下游供應鏈，在開創新事業的同時，也為這塊土地淨零碳排作出努力、貢獻，這將是和潤企業在ESG實踐路上的重要里程碑。