民進黨立委高嘉瑜。（圖／本報系資料照）

民進黨立委高嘉瑜近期為快篩等防疫政策，與衛福部部長陳時中隔空對槓，引發政壇關注。昨日（12）是國際護師節，高刊出她與醫護人員們及相關捐贈物資的合照，強調「不要濫用醫療資源」、「增加醫護的負擔」，是最重要的事。卻有不少網友在文下留言，痛批高不懂感謝陳的辛勞、應退出民進黨，不料反引來多位力挺高的網友，直言「就算她退黨也照樣高票當選立委」。

高嘉瑜昨日在臉書發文表示，從疫情開始到現在，靠著辛苦的醫護人員幫助台灣才能撐過2年艱困的時刻。這段時間，她也協助捐贈物資跟表達感謝並爭取醫護的福利跟權益，但最重要的是，疫情高峰期不要濫用醫療資源，增加醫護的負擔。

高嘉瑜更刊出多張她與醫護人員的合照，強調當天是國際護師節，希望大家互相體諒、理解、包容，感謝醫護人員的辛勞跟付出，更感謝護理師用愛守護生命、陪伴我們度過最難熬的日子。

此文獲得約2000個讚、破百則留言，其中卻有不少網友表達挺陳時中的看法。有位網友就留言：「阿中部長努力為台灣擋下2年了，我們現在只是在過國外2年前的生活，妳不懂感恩還砲口對內，不如快退黨吧」、「委員妳或許不再認同民進黨的政策理念，那可以趕快去民眾黨吧！不要留下破壞」；但也有網友留言挺高：「叫她退黨的，你們知道嗎，就算她退黨也照樣高票當選立委」、「感謝嘉瑜委員，妳的仗義執言，人民都有看到；也感謝所有醫護團隊，為守護台灣及千萬百姓而努力」。