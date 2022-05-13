台中市的小瑋今年5歲說話仍無法說出句子，與人相處退縮、迴避他人目光，無法與幼稚園同學正常互動，被診斷為語言發展遲緩與輕度自閉症，即使接受職能治療及語言治療，但進步幅度仍有限。家長尋求台中醫院中醫科協助後，醫師利用無痛雷射針灸及口服中藥輔助，在幾周的規律治療後，早療老師也發現小瑋的口語表達有逐漸增多，較主動表達想法，雖比起同齡兒童仍有落差，突破治療瓶頸期。

衛福部台中醫院中醫科醫師鄭惟仁表示，不同於西醫系統的早期療育，中醫用來協助兒童發展遲緩的方式以口服中藥及針灸治療為主。口服中藥會選用風味較佳、藥性平和且副作用較少的藥材，如人參、川芎、菖蒲、枸杞等，用以保護神經並促進腦部活化。

針灸治療則會藉由刺激頭皮的穴位來活化腦部，若孩子害怕疼痛，會以「無痛雷射針灸」來取代。

根據最新的隨機雙盲試驗研究指出，持續接受雷射針灸治療6周後，能顯著提升自閉症兒童的語言理解、表達與社交互動能力，加上雷射針灸不會有疼痛感，從過往經驗顯示孩子都有一定的接受度。

醫師建議，遲緩兒的早療課程一定要及早接受並完整治療，若遇到進展的瓶頸，也可搭配中醫的早療法相輔相成，尤其口服中藥及針灸治療皆與西醫的早期療育不衝突，若孩子能夠接受，建議兩項方法都可嘗試。

鄭惟仁醫師提醒，遲緩兒的治療與一般疾病不同，家長需要付出極大的恆心與毅力。中醫的早療需要長時間的配合，依臨床經驗而言，建議可先嘗試3個月的療程，如果反應良好，再趁勝追擊，持續治療到各項能力逐漸追上同齡兒童為止；但若反應不明顯也不需要灰心，再尋找其他的早療課程做個別加強即可。