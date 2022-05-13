華新(1605)今天召開股東常會，董事長焦佑倫指出，雖然經濟環境年年難過但關關過，今年還是不錯的一年，對前景審慎樂觀。華新去年稅後淨利146.43億元，每股盈餘4.27元，都創下史上新高。他指出，去年成績創下歷史紀錄，華新過去一年好一年壞三年普普通通的週期性將會改變，未來每年獲利將走向更平穩。

焦佑倫表示，華新這幾年公司做很大轉變，公司產業重新定位，從房地產、電線電纜、到不銹鋼，現在進入原物料產業，朝向美而精概念邁進。在房地產部分，房地產數量不大，但南京商貿不錯，疫情中仍有穩定收入，還有17萬平方米辦公樓將會出租。

電線電纜過去兩年，迎來前所未有的好景，除台積電半導體的擴大投資外，台商回流、政府公共建設都對電線電纜帶來動力。華新下一步看到綠能發展，尤其台灣風電發展，之前已經在高雄取得土地，用於發展海底電纜，也為電線電纜產業帶來新的生命力。

在不銹鋼業務方面，過去一年也是相當不錯，供給面來看，ESG促進大陸很多產能減產，需求面來看，許多新興產業發展，像是精密製造發展都帶動需求。

資源事業部是新的事業部，2019年跟青山集團達成協議，在印尼開發鎳生鐵廠，運氣相當不錯，若晚一年可能就面臨疫情，至今會無法投產。目前4條產線加上電廠生產，一個月前繼續投資冰鎳新廠，將為鎳產能帶來75％成長，這是很重要里程碑。

焦佑倫指出，華新產品越來越多元，也看到新時代人類運用能源方式的改變，從創能、儲能、運能、用能等，華新產品環繞在這四個領域，像是跟東元合作，就是運能跟儲能，鎳原料就在儲能，華新會集中力量發展新能源時代。