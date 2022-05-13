台北市議員應曉薇今表示，有長期洗腎的確診病患，被洗腎中心拒收，2天未洗腎，嚴重危及生命安全，有民眾陳情控訴政府殺人。議員陳怡君則呼籲台北市政府成立專責確診者洗腎中心，需要洗腎的確診病患得到最好的照顧，也讓民眾家屬免於恐慌。

應曉薇表示，有位長期洗腎的確診病患，被洗腎中心拒收，2天未洗腎，嚴重危及生命安全，來電陳情時哀號控訴政府殺人，雖然指揮中心有說明，可透過血液透析專責診所協助，提供確診患者就近洗腎，但實際狀況卻是被踢皮球，政策與現實差距大，最後經過協調才得以順利洗腎。

應曉薇還說，有某大學在校生宣宣(匿名)為北市低收入戶，因室友確診自行快篩也陽性確診，校方請她至醫院進行PCR採檢，並要求該名學生篩檢後自行回家隔離，因宣宣家中僅12坪，尚有三人同住中，無獨立衛浴，更無親戚可借住，只能在醫院急診室外徬徨無助，後經社會局協助溝通後，慶幸她得以暫時返校居隔，後安排至防疫旅館，但足足當了5天確診人球。

應曉薇表示，確診洗腎患者能叫他們「忍耐一下不要洗嗎？」、能叫無家可回的人「先睡路邊嗎？」，她要求北市府應針對特殊際遇的確診者，就目前配套不完整的情況應進行檢討並伸出援手，避免弱勢、病重民眾成為疫情風暴下的犧牲品。

台北市議員陳怡君也認為，隨著疫情快速升高的趨勢，醫療量能緊迫的狀況也越來越危急，資源排擠的情況也越來越嚴重，許多慢性病、急重症需就醫的病患家屬，紛紛向市府公部門及民代機關求援，顯示出醫療資源已經拉起警報。

陳怡君說，近日接獲許多洗腎病患家屬反映，患者每週須洗腎3次，但因為確診關係，沒有辦法到診所及醫療單位洗腎，讓民眾相當憂心，在求助無門的情況下，不得不向民意代表反映，來向衛生局協調，協助需要洗腎的民眾就醫。

陳怡君指出，中央日前已採購默沙東口服藥莫納皮拉韋，適用洗腎、長照族群，呼籲台北市政府能夠和中央密切溝通協調，取得足夠的劑量。

陳怡君表示，目前在台北市需要洗腎的民眾非常的多，在醫療量能不足的情況下，希望台北市政府可以成立一個專責的確診者洗腎中心，讓這些確診而需要洗腎的病患可以得到最好的照顧，也讓民眾家屬免於恐慌。