由WHO主導執行的新冠疫苗 STV(Solidarity Trial Vaccines)全球團結三期臨床試驗,據了解,已進入數據分析階段。高端(6547)表示,該試驗結果,將由 WHO對外宣布。

高端總經理陳燦堅表示,很榮幸成為WHO STV團結疫苗 的首項驗證標的。感謝在疫苗開發過程中所有試驗的受試者,讓高端在 大規模試驗中得以取得 Delta、Omicron、以及試驗期間可能出現的任何變異株 的疫苗有效性實證數據。如臨床試驗成果合乎預期,藉由臨床的實證數據與監管認證,高端將履行身為疫苗廠的責任與義務,以合理公平的方式向國際供應 疫苗。

由WHO主導執行的新冠疫苗 STV(Solidarity Trial Vaccines)全球團結三期臨床試驗,是一項多中心、多疫苗、適應性、共享安慰劑、事件驅動、個體隨機分派的大型三期臨床試驗。在STV試驗中,MVC-COV1901 已在菲律賓、哥倫比亞、馬利,完成橫跨亞洲、南美 洲、與非洲的跨區域收案。

該臨床共計有18,000名受試者納入了 MVC-COV1901 的試驗評估,且幾乎全數受試者皆完成兩劑疫苗或安慰劑接種,目前已進入數據 分析階段。

依照 WHO STV 試驗設計,一旦參與者完成兩劑接種,且確診病例數達到了 期中分析目標,則數據將由兩組獨立的統計學家進行分析,並由全球數據和安全 監測委員會(Global Data and Safety Monitoring Committee)進行安全性與疫苗有效性的資料判讀。期中分析完成後,將由 WHO 公布臨床試驗結果並提供全球科學界與公眾審閱。

全球 COVID-19 大流行疫情迄今尚未能得到有效控制。根據 WHO COVID- 19 監測儀表板,自大流行開始以來,全球已有超過5.16億例確診病例,且有超過600 萬例與新冠病毒相關的死亡。疫苗已被證明可以預防嚴重疾病和降低住院,提供個體良好的保護。

WHO STV在三大洲進行,目標希望取得安全性以及對 COVID-19 變異株的相關實證數據,目標是「加速具有潛力的 COVID-19 候 選疫苗評估,以創建更大的組合,保護世界各地人們免受 COVID-19 感染。」