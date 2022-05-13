國外網站《Sportico》今天公布了年度體壇運動員吸金榜，這個獎項非常具有指標性，而本季的排行榜與過去有所差異，過去一年之間NBA湖人隊球星詹姆斯(LeBron James)強勢登頂，共賺進1.27億美元(約台幣38億)收入，超越了阿根廷球王梅西(Lionel Messi)，相當不容易，此外NBA共有4人進入前10名。

🚨The highest-paid athletes in the world: top 100



Nike, including its Jordan Brand, is an endorsement partner of at least 42 athletes, while Adidas has a minimum of 16 athletes in its stable and PepsiCo 14 (Sportico could not confirm sponsors of all 100 athletes.) pic.twitter.com/hSDnAM8AmS — Sportico (@Sportico) May 11, 2022

《Sportico》從去年6月到今年5月間來統計運動員總收入，包括年薪、場外任何廣告和商業代言，與《Forbes》略有不同，而詹姆斯之所以能登上王位，來自他的場外收入，今年詹姆斯年薪大約3950萬美元，不及梅西的7200萬美元，但場外收入就將近9000萬美元！

這讓年薪少梅西一大截的的詹姆斯一躍成為年度最會賺運動員，其中與Nike的終身合約就是他最穩定收入，據傳總值就高達10億美金，加上這幾年前進洛杉磯，也陸續發布新商品，能成首富其實並不讓人意外，此外他還擊敗C.羅納多(Cristiano Ronaldo)、內馬(Neymar)等超會吸金的足球員。

排詹姆斯、梅西後的依序是C羅(1.15億美元)和內馬(1.03億美元)，第5墨西哥拳王阿瓦瑞茲(Canelo Alvarez)8900萬美元、第6柯瑞(Stephen Curry)8620萬美元、第7杜蘭特(Kevin Durant)8590萬美元、第8費德勒(Roger Federer)8570萬美元、第9哈登(James Harden)7600萬美元、第10老虎伍茲(Tiger Woods)7350萬美元。