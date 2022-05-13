桃園代表團於瑞典馬爾默參與ICLEI世界大會，分享桃園邁向碳淨零以及未來願景。（桃園市環保局提供）

桃園代表團於瑞典馬爾默參與ICLEI世界大會（ICLEI World Congress 2021-2022）副市長李憲明接受大會邀約，與ICLEI溝通部門負責人艾莉莎進行一對一訪談。在與談中，李憲明分享了桃園如何邁向碳淨零，並藉由這次ICLEI世界大會與各城市交流桃園未來發展永續城市的願景及目標。

ICLEI世界大會第2天，各城市分享因地制宜的解方，瑞典馬爾默市賈梅(Jammeh)市長表示，馬爾默從2000年開始就結合鄉村及偏遠地區建立永續建築計畫，並更進一步把環境需求推行到各種制度，注重社會安全、健康制度、健保，確保所有居民都能涵蓋在內，更努力傾聽不同群體的聲音，以達到人人平等的環境。

瑞典非政府組織 UrbanIsland 格雷姆(Graham)總監更指出，馬爾默讓各地方群體都能達到平衡，問題點在於承擔後果的人都不是製造問題的人，在面對地球暖化的同時，需考慮市民的生活品質要如何改善，每一個人都有獲得可負擔的房屋、安全、健康的權利。

桃園代表團以生態物流主席城市身分參與生態物流進階班工作坊，與各城市交流推動生態物流所面臨的挑戰與解決方案，其中印度帕納吉市費爾南德斯(Fernandes)市政專員分享帕納吉市如何建立城市貨運基線、由ICLEI永續交通團隊分享阿根廷羅薩里奧市制定的貨運低碳行動計劃、哥倫比亞Despacio研究中心城市規畫和數據處烏爾巴諾(Urbano)主任更分析波哥大市內發展貨運自行車的潛力。

李憲明表示，於疫情時代難得可透過此次機會，再次與世界各地的領導人齊聚一堂，分享桃園擔任生態物流主席的寶貴經驗，包含與民間企業、利害關係人協力過程中如何建立互信關係，以及如何透過量化指標檢視城市的生態物流發展狀況等。

李憲明也提及桃園將來持續努力的方向，包含規畫輔導物流業者進行碳盤查，並持續推動物流人才的職前培訓與在職教育。也希望能夠藉由桃園的經驗，讓更多城市重視城市永續物流的推動，進而加入生態物流社群，一同推動健康、安全、永續、人本的城市物流，兼顧物流效率與環境保護，讓環境品質與城市經濟一同成長。

桃園代表團也受馬爾默市府邀請，參訪馬爾默永續商業中心，並由瑞典 RISE研究所能源轉型計畫提伯林(Tibbelin)經理、卡爾森(Carlson)研究員分享瑞典氫能研發計畫，以及特瑞堡市氫能開發計畫負責人亨里克森(Henrikson)分享特瑞堡(Trelleborg)市的氫能發展。

環保局長呂理德表示，桃園未來也將推動氫能示範計畫，發展本土氫能運輸產業鏈，此次交流獲益良多，將可借鏡瑞典發展氫能之經驗，應用於桃園未來相關計畫中，以新興能源－氫能進行低碳運輸，為邁向生態物流淨零碳排的一大步。

今日會議由多個城市的市長以及非政府組織(NGO)的負責人共同揭開序幕，在「以人為本的地方永續發展核心：馬爾默宣言」會議中，暢談各城市如何推動平等以及面臨到的挑戰，與會來賓包含瑞典馬爾默市賈梅(Jammeh)市長、哥倫比亞馬尼薩萊斯市馬林(Marín)市長、阿根廷聖達菲市傑頓(Jatón)市長、美國奧斯汀市議會普爾(Pool)議員、土耳其伊茲密爾市索耶(Soyer)市長、歐洲非政府組織UrbanIsland 格雷姆(Graham)總監等人。