民眾黨立委張其祿13日舉行「教育部朝令夕改又甩鍋？校園防疫亂象多！」記者會，針對教育部防疫政策搖擺不定，防疫九宮格引發民怨，呼籲中央提出具體配套措施。（姚志平攝）

新冠肺炎本土疫情持續延燒，全台已累積超過6萬名學生確診，但教育部政策今朝令改，只要校方或家長認為有防疫需求，確診者座位九宮格外的學生也可請防疫假，校方須從寬認定，把責任甩鍋給學校跟家長。民眾黨立委張其祿今天呼籲教育部謹慎訂立「可執行準則」及「防疫配套」，並進行跨部會協調，協助解決學校、學生及家長防疫困境，同時，面對即將到來的國中教育會考防疫務實完善準備。

教育部5月10日發函高中以下各級學校，只要校方或家長認為有防疫需求，確診者座位九宮格外的學生也可請防疫假，校方須從寬認定，且不應強制要求提供特定證明文件。「防疫九宮格」忽略學生活動範圍引發反彈，如今朝令夕改，再度把責任甩鍋學校及家長，讓家長面臨請假難題，也嚴重影響地方教育局及校園行政量能。

在大學防疫困境上，許多學校也反應隔離宿舍不足，9成大學生希望實施遠距教學至學期末，教育部回應，校方可提出相關規劃與申請，會再審慎研議，校園防疫毫無標準，徒增校方的行政壓力。

國中教育會考將在5月21、22日登場，總考生人數高達19萬9318人，身心障礙及重大傷病考生8572人，張其祿呼籲教育部，會考防疫必須謹慎、務實，別讓校園疫情再擴大。

民眾黨士林北投市議員參選人陳思宇表示，校園快篩、藥品、疫苗三者還沒到位，實體上課染疫風險依然很高，根據教育部統計，各級學校當中國小確診人數最多，台北市5月12日單日就有近兩萬名學生請防疫假，國小學童佔78％、約1萬5千人，蔡政府允諾當父母神隊友的口號已經跳票，至少做個好隊友，儘速研擬對照顧者的補償與工作保障，並提出校園防疫實際措施。

民眾黨中山大同市議員參選人林珍羽指出，教育部連續滾動調整防疫政策，讓校園防疫像月亮、初一十五不一樣。教育部不僅沒有實務經驗做基礎，也不徵詢第一線的學校、老師、家長和學生，到頭來還是丟給各校決定，防疫九宮格上路兩天就變成僅供參考的停課標準。

面對疫情嚴峻，張其祿提出三點校園防疫呼籲，要求教育部審慎建立「可執行準則」及「防疫配套」外，也必須進行跨部會協調，解決學校、學生及職場家長防疫困境；另外針對國中教育會考，要有務實完善的防疫準備。