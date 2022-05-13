林嫌供稱是遭前女友嘈諷「沒路用」才會被激怒而產生殺意。（呂健豪攝）

林嫌犯案後騎乘機車到新北市立三重醫院外，再換搭計程車逃逸。（警方提供）

警方最後在苗栗竹南某公共電話前發現林嫌，遂上前將他壓制逮補。（警方提供）

前天晚間發生在新北市三重的槍擊案，經警方持續調閱監視器鎖定嫌犯逃亡路線後，終於在昨（12）日晚間，於苗栗竹南將槍手林姓嫌犯（43歲）逮捕歸案，林嫌向警方供稱，案發當晚因其前女友高姓女子出言諷刺他「沒路用」，又拿手機對他拍攝，讓他感到人格遭貶又被挑釁，盛怒之下才會引發殺意，警方訊後將依殺人未遂、槍砲等罪嫌移送地檢署偵辦。

林嫌犯案後，先騎乘機車逃離現場，然後於新北市立三重醫院前棄置機車，在轉搭計程車逃竄到新莊、樹林等地，最後又南下逃往苗栗頭份、竹南藏匿，期間還變裝企圖掩飾行蹤，甚至刻意不帶手機，令警方無法透過定位鎖定他的位置，不過警方仍依林嫌逃亡動向，確認他可能藏匿地點，並在昨天晚間10時許，於苗栗竹南某公共電話前發現其蹤跡，便立即上前將他逮補歸案。

警方偵訊時，林嫌辯稱案發當天並未刻意在高女住處外埋伏，而是到達不久後，恰巧看見高女及其現任男友王男準備外出，是高女看見他，主動向他招手，他才上前對高女提出撤告要求，不料對方不但拒絕，還出言嘲諷他「沒路用」，更拿手機對他拍攝，因此才會被激怒憤而開槍行凶。

至於林嫌的槍枝來源，林嫌則是供稱，他在上月底時，因為情緒低落，所以購買槍枝，本來是想用來自戕，但後來作罷；而林嫌遭逮前，他正在打電話給母親，表示自己犯下大錯，想要輕生，但早一步被警方發現將他逮補。

對於林嫌的部分說詞，警方持保留態度，訊後依殺人未遂、槍砲、毀損等罪嫌移送新北地檢偵辦。

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