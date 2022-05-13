「阿伯！您很少匯款，您這些錢要匯去那裡？這可能是詐騙！」台中市太平區1名80多歲的謝姓老翁接獲詐騙集團假扮其女兒的聲音誆稱，在外積欠他人債務，急需匯款應急，請按其指定帳戶匯款10萬元，農會行員關懷提問加上員警勸阻，成功阻止詐騙集團的伎倆，太平警分局長葉志誠頒發感謝狀致意，太平區農會總幹事余文欽獲悉也到場肯定行員。

太平警分局宏龍派出所警員許育銘、邱逸帆日前下午3時多接獲太平區農會行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，請求警方前來協助。」

員警到場得知平時務農且高齡80多歲陳姓老翁，中午接獲詐騙集團假扮其女兒的聲音來電，稱「因在外工作日前積欠友人債務，需要今天還錢，沒有會對其不利，要匯款10萬元至指定帳戶。」生活單純的陳姓老翁不疑有他，就前往住家附近農會著急的要匯款，所幸謝姓行員關懷提問下發現有異，通報警方協助，終於保住老翁的辛苦錢。

余文欽獲悉行員的義行也到場予以肯定，謙虛的謝姓女行員也表示，能讓老伯伯免於被害及荷包失血，就是盡自己的一份心意。

葉志誠表示，這類典型的情境式詐騙手法，常發生於高齡長者身上，成為詐騙被害的高風險群，警方除持續強化宣導作為外，也呼籲民眾如有遇到可疑的詐騙手法，可立即撥打反詐騙諮詢專線165或110專線查證，多一分求證、少一分損失。