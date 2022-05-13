大陸國家移民管理局近日召開會議表示，為加強疫情防控，要求從嚴管理、限制大陸公民的非必要出境，也甚至傳出有單位停辦護照、機場將民眾的綠卡直接減去一角等情形。對此，據澎湃新聞引述大陸國家移民管理局13日說法，就「停辦護照、綠卡剪角」等傳言表示不實。

大陸國家移民管理局方面指出，近期境外一些媒體出現大陸「停辦護照、對綠卡剪角禁止出境」的消息，是歪曲抹黑大陸的出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情防控條件下依法、精準、有效的出入境管理措施。

大陸國家移民管理局表示，希望廣大出入境人員不信謠，遇有出入境問題，可通過當地出入境管理部門服務視窗、國家移民管理局政務網站、微信微博政務新媒體平臺或撥打「12367」24小時服務熱線諮詢了解相關政策，準確掌握權威資訊。

大陸國家移民管理局新聞發言人稍早出表示，各地各級移民管理機構將在堅持防疫安全的基礎上不斷優化出入境管理措施；對出國出境復工復產復學和經貿、科研、就學等必要活動以及就醫、照顧危重病人等具有緊急人道主義事由的人員，及時受理審批護照證件，辦理出國出境手續，最大限度地減少對正常生產、學習、生活和必要人員往來的影響。