監察院今天公布最新一期廉政專刊，藍綠兩大政治明星，桃園市長鄭文燦存款較前次申報減少約786萬元，新北市長侯友宜存款則減少132萬餘元。

據監察院資料，侯友宜這次申報2筆位於嘉義六腳和台北中正區的土地，及2筆位於台北和新莊的建物，另外信託6筆位於台北士林和新莊的土地，妻子任美鈴亦信託2萬多元銀行存款。

侯友宜和任美鈴兩人有1110萬4712元存款，有價證券為401萬2650元，已繳保費為614萬餘元。和上次申報的1242萬餘元存款，有價證券400萬餘元相比，存款減少約132萬餘元、有價證券則增加1萬餘元，合計縮水131萬餘元。

鄭文燦此次申報存款2547萬3372元，與2021年公布的3333萬餘元相比，減少786萬元；已繳保單1321萬餘元，其妻林俞汝有20萬餘元的黃金存摺；在土地和建物方面，位於桃園蘆竹的1筆土地和4筆建物登記在鄭文燦名下，信託台北中正路1筆土地和5筆建物登記在林俞汝名下，並有兩部百萬名車VOLKSWAGEN，登記在林俞汝名下。

鄭文燦此次申報時亦註明，他107年桃園市長選舉獲得選票補助款1656萬餘元補助，在弭平選舉經費支出後，餘額999萬餘元，已全數交付信託，並於 110 年全數捐助公益，完成信託移轉，原信託帳戶已終止。

另外，鄭文燦還註明，他及配偶名下共有2間房子和2塊土地。其中，2塊土地皆是房子坐落基地；2間房子分別位於桃園市蘆竹區及台北市中正區，後者非自用住宅已依法強制信託。2間房子附屬的車位及公共設施各自擁有建號，依法必須逐筆申報，所以申報的建物筆數雖多，但合計為2間房子。

台中市長盧秀燕和配偶廖述嘉這次申報存款為881萬7615元，比較上次存款申報879萬餘元，增加2萬多元；有價證券為737萬2410元，已繳保費為1704萬4269元，另有黃金存摺價值 476萬餘元，比上次申報的488萬元，下跌了約12萬元。此外，盧秀燕信託3筆位於南投的土地、以及價值約78萬餘元的國內股票。