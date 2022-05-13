台股加權指數13日開高在15,687.15點，權王台積電（2330）開在507元，進行500元關卡保衛戰，帶動大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）反彈向上，指標股航空雙雄、貨櫃三雄及面板雙虎股價紛紛走揚，台股早盤漲幅擴大，大漲逾百點。

美股部分，12日部分遭嚴重放空的個股強彈、再加上聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）獲得國會確認連任四年，使得美國股市從盤中最低點略為拉升，終場呈現漲跌互見局面。

道瓊工業平均指數5月12日終場下跌0.33％（103.81點）、收31,730.30點，創2021年3月5日以來收盤新低。那斯達克指數上漲0.06％（6.73點）、收11,370.96點。費城半導體指數上漲0.54％（15.27點）、收2,827.21點。

台新投顧指出，12日上市電金傳三大族群全數重挫，金融與傳產加速趕底，單日與近五日跌幅皆超過加權指數，金融指數在一周內快速摜破半年線與年線。

台新投顧指出，電子股雖破底，但幅度較小，摜殺力道小於金融與傳產。目前三大族群均線全數失守，台股破底危機未除，建議操作不宜過於積極，可酌量布局已落底的高殖利率族群。