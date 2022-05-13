在疫情升溫前，台灣網球一哥盧彥勳與哥哥盧威儒接受MOMOTV《大雲時堂》專訪，回顧20多年職涯歲月交雜辛酸甘苦，盧彥勳感謝父親驟逝後，大哥擔當最堅強後盾。兄弟攜手合作也時常鬥嘴，盧威儒爆料球場比賽祕辛，以及盧彥勳脾氣大，只要打電話來罵人，他都選擇「避而不接」。

2021年東京奧運賽事結束，盧彥勳高掛球拍，正式宣布退役，計畫為台灣網壇作育英才。而節目準備「韓式辣炒春雞」，盧彥勳回憶球場迷信趣事，例如當天比賽成績有斬獲，當晚會重點前晚餐點。有回飛往韓國春川比賽，因前晚點了「辣炒春雞」，後面的比賽順利連贏，團隊便吃了近一周「辣炒春雞」，辣到防護員直呼吃不消，懇求通融換菜色。

盧彥勳帶來2010年勇闖溫布頓男單八強推出的紀念公仔，公仔擺出「手指向天」的經典姿勢，完美復刻把榮耀獻給天上父親的動人畫面。大哥盧威儒則在父親逝世後，毅然放棄學業和事業，扛起打理盧彥勳比賽事宜，尤其東奧最後一戰，拍下完賽後的背影，盧威儒內心無比激動，終於放下心中重擔，而且「對父親也所交代」。今後不再為弟弟牽腸掛肚，感性告白「一切都是最好的回憶」，卻遭到盧彥勳調侃，早在大哥正式加入團隊前，是母親陪他撐過最艱苦的歲月。

盧彥勳不忘自嘲兄弟互相「太過依賴」，雖然觀點時有衝突，但個性還算合拍，彼此一舉眉、一抬腳都知道對方的想法，已非言語就能表達謝意。盧威儒突然加碼補刀，爆料盧彥勳脾氣一來，連他都害怕，「最怕他突然打電話來罵人」。盧彥勳吐槽大哥總愛閃他電話，也自認退役後，「脾氣已經進步多了」，並慶幸兩人沒有中途「拆夥」，兄弟倆為共同目標攜手奮鬥，進而培養出革命情感，是此生非常幸福的事。

兄弟倆努力推動的國際網球學校，全心投入新生代球員的教育和訓練。盧彥勳坦言，「說完全放下過去也不盡然」，除了仍回想征戰世界球場的種種歷程，至今仍保持自主訓練習慣，就連太太也不能理解都已退役了，為何更加瘋狂訓練？另外他笑稱，拜社群媒體推播提醒，偶爾也會有感而發，「其實當時我是很棒的」。