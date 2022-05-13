本土Omicron變種病毒疫情大爆發，抗病毒口服藥物需求量漸增，其中治療新冠肺炎的Paxlovid也成外界關注話題。國民黨醫療委員會今（13日）批，面對各界醫藥專家質疑，為何台灣沒有足夠的輝瑞口服藥Paxlovid，以保護民眾生命安全？「指揮官陳時中與蔡政府找遍了萬千藉口，就是不好意思說『忘了準備』」。

國民黨醫療委員會認為，台灣初期防疫良好，完全是仰賴民眾自發性戴口罩(中央一開始還說不用戴)，以及犧牲全台醫護藥人員的健康自由所換來，而蔡政府除了自吹自擂的大內宣外，還是大內宣。「Paxlovid 在美國，連醫師處方都不用，大賣場藥局就執行！仿單只說『可能』會有藥物交互作用，並未提到太多禁忌，而藥物交互作用，本就是各種藥物必然可能的狀況，沒想到，近日立委林靜儀刻意『擴大解釋』、『扭曲真相』，完全忽視『救急』的優先使用準則」。

為何美國可以那麼輕鬆地使用Paxlovid ？國民黨醫療委員會指出，美國現況是「人人皆可使用」，且確診者「很容易」便能取得Paxlovid ，並在黃金治療期內服用！而林靜儀特別拿藥品本就會有的交互作用問題去誤導民眾，但我們相信如果藥品夠的話，政府會教育民眾如何早期服藥減少重症，醫師用藥前也會避開風險，「但癥結點就是台灣政府沒有提前部署，採購量不夠，所以陳時中不敢用！」

國民黨醫療委員會認為，過去Paxlovid 都被陳時中束之高閣，僅存放在醫院，完全沒有下放基層院所，即使有少量藥劑到達基層，也以「限給中重症」來限制早期使用，如何算是留給醫師「裁量用藥」的空間呢？目前全球的趨勢就是「早期快篩、早期治療」，才可減少89%的中重症住院，因此，在譴責沒有給醫師裁量用藥空間的前提，應該是先滿足各級醫療院所都有足夠的Paxlovid 吧！否則所謂的交互作用，不過就是「缺藥的遮羞布」罷了。

另外，抗病毒口服藥物需求量漸增，目前國內採購輝瑞口服藥Paxlovid約72萬劑、默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）5000劑。陳時中11日曾表示，預計會再加購莫納皮拉韋，雖然療效沒那麼好，但遇到沒辦法使用Paxlovid的情況時就可以使用，互相補其不足。不過他並未透露具體採購數量。