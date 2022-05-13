僑泰高中校長溫順德與布萊斯學院教育總監 Dr. Peter Chen交換兩校錦旗。（僑泰高中提供／盧金足台中傳真）

因應2030雙語國家政策，拓展學生海外升學進路，僑泰高中與加拿大布萊斯學院簽訂MOU，合作推動台加高中雙聯學程，學生在台僅需額外修畢6門線上課程，三年即可取得台加高中雙文憑，以加拿大本地生的身分申請海外大學，開啟直升世界百大名校的捷徑。

簽約儀式在僑泰高中舉行，布萊斯學院教育總監Dr.Peter Chen、僑泰校長溫順德、家長會長賴富源出席。雙方除簽訂合作協議、交換禮品外，Peter Chen更詳細介紹雙聯學制的優勢及特色，加拿大布萊斯學院執行長Mr.Jonathan Harm也透過預錄影片，向僑泰高中的師長們問候，並表達高度的合作意願。

Jonathan Harm表示，布萊斯學院提供學生無縫接軌海外知名大學的機會，也以這樣的成就為傲，非常榮幸能與僑泰高中合作，共同推動雙聯學位。僑泰高中在升學方面有亮眼表現，學生人數在台灣也排名前五，期盼未來雙方能深化合作關係，為僑泰挹注更多線上師資和學習資源。

教育總監Peter Chen指出，布萊斯學院擁有完整的教學支持系統，雙聯學制需修習6門線上課程，由加拿大安大略中學老師授課，並安排課後輔導及線上家教，且由台籍導師掌握每位學生的學習進度，學習規劃周延完善。

近年更積極與世界名校簽訂直升協議，強化學子升學輔導，未來與僑泰高中將縝密合作，期待能作為中部地區雙聯學制的榜樣。

溫順德說，為拓展學生全球視野，提升國際移動力，校方除延聘外師授課、引進各類英文線上課程、強化英文檢定績效外、也積極推動國際教育交流，成果豐碩。

今年高中部更增設「雙語國際班」，且與加拿大排名第一的私校布萊斯學院合作，共同推動雙聯學程，深化兩校的交流，不僅開啟學生直升美、加、英、澳世界百大名校的捷徑，也是僑泰走向國際化的重要里程碑，意義重大。