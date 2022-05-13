一名男子每天最少喝4杯奶茶，長期下來導致他暴肥，後續更出現腹痛、噁心與嘔吐的症狀，就醫檢查發現他竟罹患糖尿病、三高、急性腎損傷與心率失常等8種不同的疾病，甚至一度被送進ICU治療，所幸現在病況已好轉。對此，醫師示警，長期攝取過量的糖份會讓身體超負荷，建議大家要多多喝水。

綜合陸媒報導，大陸柳州一名24歲男子超愛喝奶茶，每天最少要喝4杯奶茶，最多一天會喝到6杯奶茶，這樣的飲食習慣導致他的體重不斷增加，但他卻不以為然，直到今年四月底，他開始出現腹痛、噁心與嘔吐的症狀，忍耐幾天都沒有緩解，才衝到醫院檢查。

結果檢查報告顯示，由於他長期以奶茶取代開水，導致他罹患糖尿病酮症酸中毒、急性腎損傷、高鉀血症、高血壓、高尿酸、脂肪肝、心律失常、急性胰腺炎等一連串的疾病，且他的病情很危急，直接就被安排住進去ICU（重症監護病房）。

負責治療該名男子的醫師則透露，男子的病症多與其飲食和生活習慣不良有關，其中最致命的就是過量喝奶茶，所幸他經過治療，目前已經脫離生命危險，血糖、電解質、腎功能指標與尿量都已經恢復正常，也終於恢復神志。

醫師也警告說，長期攝取過量的糖份會影響身體健康，導致人體器官長期處在超負荷的狀態，建議平常要多喝水、少喝含糖飲料。