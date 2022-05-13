消息面：

1.美國參議院周五以80票同意、19票反對表決通過，確認鮑爾（Jerome Powell）連任聯準會主席。鮑爾表示，聯準會將致力於抑制通膨，物價穩定是經濟的「基石」，這雖不是一件容易的事，但仍可能達成目標，但他也表示無法保證美國經濟能實現「軟著陸」。鮑爾表示，如果經濟情勢符合預期，那麼在接下來兩次會議各升息50個基點是合適的，而被問及央行是否可能升息75個基點，鮑爾重申他在5月會後的說法，即聯準會「未積極考慮」更大幅度的升息，但他也表示，如果情況更加惡劣，「我們已準備採取更多行動」。

2.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表態支持在接下來兩次會議各升息50個基點，稱這樣的調幅相當合理，美國經濟不會因此就陷入衰退。至於市場臆測聯準會可能升息75基點，戴利表示，這並非聯準會的主要考量。

3.美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周四在眾議院金融服務委員會發表證詞時表示，她有信心聯準會能在不使經濟陷入衰退的情況下壓制住通膨，她表示，美國的就業市場強勁、家庭財務情況良好、整體而言債務利息成本仍處於低點、銀行體系表現穩健，這都有助於聯準會抑制通膨同時維持經濟擴張。

4.美國勞工部周四公布，4月生產者物價指數（PPI）月增0.5%，較3月的月增1.6%大幅放緩，符合市場預期。4月PPI年增11%，低於3月的年增11.5%，但高於市場預期的年增10.7%。排除波動劇烈的食品與能源價格後，4月核心PPI月增0.4%，較3月的月增1.2%大幅放緩，並低於市場預期的月增0.6%。4月核心PPI年增8.8%，低於3月的年增9.2%與市場預期的年增8.9%。4月PPI漲幅放緩，與11日公布的消費者物價指數（CPI）呈現的趨勢類似，顯示美美國通膨似乎已經在3月到頂。

5.美國勞工部公布，上周（截至5月7日）初次請領失業給付人數較前一周微增1000人，至20.3萬人，超出市場預期的19.3萬人。上周初領失業金人數4周均值為19.275萬人，較前一周增加4250人。截至4月30日止當周，美國續領失業救濟人數周減4.4萬人，為134.3萬人，少於市場預期的137.2萬人。

6.芬蘭宣布申請加入北約，瑞典也料將跟進，加劇了俄烏戰爭引發的地緣緊張局勢。克里姆林宮揚言將對此展開報復。

7.周四紐約尾盤ICE美元指數上漲0.798%，報104.84，盤中一度觸及104.93，創下2002年12月12日以來新高。美國通膨雖然出現觸頂跡象，但仍處在相當高的水準，可能促使聯準會採取更加激進的緊縮政策，此外，多國央行加入升息行列可能導致經濟放緩或甚至衰退，避險情緒亦給美元帶來提振。尾盤歐元跌1.38%，報1.0366美元，盤中曾跌至1.0352美元，創下2017年1月3日來新低。受避險需求帶動，日圓勁揚1.47%，報128.08兌一美元。

8.美國經濟可能陷入衰退的擔憂揮之不去，周四國際油價一度大跌逾2%。終場紐約期油小漲0.42美元或0.4%，為每桶106.13美元，盤中一度跌2.89%，報102.66美元。布蘭特期油收盤微跌0.06美元或0.06%，報每桶107.45美元，盤中一度大跌2.62%，報104.69美元。石油輸出國組織（OPEC）連續第二個月下修今年全球石油需求增長預測。另一方面，國際能源署（IEA）修改預測，稱西方制裁導致俄羅斯石油供應吃緊的情況可能不如預期嚴重，但也表示如有必要，未來IEA不排除釋出更多石油。

9.隨著股市陷入劇烈震盪，被視為風險資產的加密貨幣價值亦跌跌不休，周四比特幣價格跌破2.6萬美元大關，一度觸及25,402元美元，與去年11月創下的近6.9萬美元歷史高點相比，比特幣價格和市值都已經跌掉了三分之二。

10.紐約期金收跌29.10美元，報每盎司1824.60美元。期銀跌0.81美元，報每盎司20.77美元。白金跌58.40美元，報每盎司931.40美元。鈀金跌147.30美元，報每盎司1860.60美元。 OANDA資深分析師Edward Moya表示，強勢美元不利於金價，倘若金價失守1800美元大關，技術面可能轉衰。

11.避險買盤湧進債市，周四美國10年期指標公債殖利率一度下跌10.88個基點，最低跌至2.8119%，尾盤跌7.28個基點，報2.8479%。高盛上修美國債息預測，最新預估到今年底，美國10年期債息可能升至近3.3%，高於之前預估的2.7%。