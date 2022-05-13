生活中多少有在感情上分分合合的朋友，當然也有可能是你自己！有些情感就算經歷風雨，還是會義無反顧的去淋，哪怕朋友怎麼勸說，都是徒勞無功，以下３大最讓現任頭痛的星座，超級「念舊」理性根本阻止不住你回憶往日美好「愛吃回頭草」！

巨蟹明知吃回頭草的風險，但卻無法控制自己內心。(圖/翻攝自觸mii)

巨蟹座

多愁善感且念舊的巨蟹座，根本揮之不去腦中的昔日舊情，哪怕交了新對象，也會在內心默默地將現任跟前任做比較，雖然表面上對舊愛感到厭惡，但內心卻期待對方能與你聯繫，若舊愛重新拋出愛意，巨蟹會完全失控，很快就會重拾往日情，接納過去的恩怨。

雙魚座常常不聽他人勸阻，毫無保留再次投入舊情 。(圖/翻攝自觸mii)

雙魚座

浪漫的雙魚座是個痴情種，對於愛情有美好的想像，所以在感情遭遇不順，對他們來說都是很大的打擊，不過雙魚反而會越挫越勇，因對舊愛保有期待，渴望會有更好的結局，加上雙魚容易心軟，會不顧是否會再次受傷全心投入，旁人勸說也阻止不了，所以容易在感情上吃苦。

專一的金牛，心中時常會保留對舊愛的眷戀。(圖/翻攝自觸mii)

金牛座

面對感情很專一的金牛，只要一愛上對方就會非常忠誠，把對方放在心裡最重要的位置，但也因為他們毫無保留的墜入愛河，所以就算當初分開的原因不美好，也能用過往甜蜜回憶去取代，讓金牛對這份情難以忘懷充滿眷戀，通常復合之路只差舊愛的一個轉身了！

當然有些感情會在經歷一次失去後，讓你決定下次要做得更好，分分合合最後就合了！所以吃「回頭草」也可以有不一樣的美好結果，但若已有現任了，還是要將這份舊情好好封存，全心全意對待對方，尊重每一段情感。