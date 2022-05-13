中國前駐烏克蘭大使高玉生近日表示，俄烏戰爭何時結束、如何結束，已由不得俄羅斯，事實上，俄羅斯「已經打輸了」，預料將被逐出一些重要國際組織。北京清華大學國際關係研究院院長閻學通受訪也認為，俄羅斯進行這場戰爭付出巨大的代價，得不償失。不過，兩人的演講和受訪文章已被刪除。

中方在俄烏戰爭不願隨西方參與「譴責和制裁俄羅斯的侵略行動」。美國非營利組織卡特中心和加拿大調研機構RIWI調查中國網友對於俄烏戰爭的相關看法。研究結果顯示，75％的受訪者同意「在俄烏衝突中支持俄羅斯」符合中國的國家利益，大約六成的受訪者支持中國應出面「調解結束衝突」。

不過，大陸學界和外交界也有聲音反對俄羅斯的行動。清華學者閻學通接受鳳凰衛視專訪，表示「我沒預料到俄羅斯會決定進行這場戰爭，俄羅斯進行這場戰爭付出巨大的代價，得不償失。」他說，俄羅斯現在的GDP已經小於加拿大和韓國了。「一個擁有西班牙經濟實力的國家能具有全球性的挑戰能力嗎？不可能。」

閻學通認為，俄烏衝突加劇了逆全球化趨勢，中國是世界最大貿易國，這對中國一點兒好處都沒有。微信公眾號「清華文科」昨天發布了閻學通這篇受訪內容，但不久已被刪除。同樣遭刪除的還有前外交官高玉生在中國國際金融30人論壇一場內部研討會的演講。