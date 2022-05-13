為持續強化高中以下學校校舍耐震能力，教育部針對Is值80至100耐震能力不足的校舍，向行政院申請公共建設預算，2020至今年再投入新臺幣166億元，改善1326棟校舍，完成改善計畫的最後一塊拼圖。

九二一地震後，政府透過耐震評估1999年以前校舍，並逐年編列經費改善。教育部國教署2017至2019年推動學校校舍耐震能力及設施設備改善計畫，進行1956棟校舍補強及拆除重建工程，並完成Is值80以下耐震能力不足的校舍全數改善。2020年至今年再投入166億元，要讓所有學校都符合耐震標準。

以高雄市景義國小為例，該校在計畫經費支持下進行廚房及宿舍、南棟校舍結構補強，學校及技師透過系統性的規劃，將校舍以新增梁柱及鋼框斜撐方式來做改善；在加強結構之餘，搭配上帶有學校特色的馬賽克磁磚設計圖騰裝飾，並將梁柱以彩漆粉刷，增加防水的效果，讓補強的構件為校舍帶來嶄新的活力朝氣。

另苗栗縣獅潭國小於校舍施工過程中，結合防災教育，提升學童地震相關之能，透過請結構技師為學生說明校舍補強原理、走讀關刀山大地震地景等方式，積極推廣防災教育，並培養孩子對於天災的警覺性，一舉數得。

教育部國教署指出，希望透過校舍耐震能力改善計畫，加速提升公立高中以下學校校舍耐震能力，建構出安全及舒適的學校場域，同時針對校舍外觀美化及重新配置建築色彩，透過縣市政府與學校的配合，將課程與美感教育與結合，營造一個安心且舒適的校園環境。