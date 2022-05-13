致敬華語影壇永遠的銀幕女神林青霞，高雄市電影館即日起至6/30推出「不敗女神：林青霞」專題影展，網羅林青霞在香港影壇黃金時期的7部代表作，以數位修復和數位版重現大銀幕，由林青霞領銜，香港巨星鄭少秋、周潤發、張國榮、鍾楚紅、李連杰、梁朝偉、梁家輝、張曼玉等眾星拱月，一傾傳奇天后的流金歲月。

林青霞以瓊瑤電影的玉女形象開創台灣影史「二秦二林」絕代風華，80年代初期將演藝事業重心轉向香港，12年期間接演超過30部影片，更從文藝愛情的甜姐兒形象，開拓出武俠、喜劇、動作、諜報等類型電影，尤其宜古宜今、男女皆宜、中性美的百變形象，是華語影壇少見的神級容顏，與張曼玉、梅艷芳和鍾楚紅並稱香港黃金歲月的「霞玉芳紅」，位居四大女星之首。

高雄市電影館「不敗女神：林青霞」專題影展此次選映不可錯過《蜀山：新蜀山劍俠》，這不僅是林青霞前進香江的首批作品，她所飾演的瑤池堡主，亦入圍香港電影金像獎最佳女主角獎，造型靈感來自於敦煌飛天壁畫，創造出林青霞古裝獨樹一幟的寫意高貴。《笑傲江湖II東方不敗》的東方不敗和《白髮魔女傳》的練霓裳，更演出了敢愛敢恨、用情至深的經典角色，林青霞在武俠電影中，完美駕馭亦正亦邪、陰陽莫測的魅惑氣質，堪稱華語電影的第一女伶。

被譽為當代華語最美男裝扮相的林青霞，在特務動作經典《刀馬旦》中，以中山裝的俊秀及戎裝的威嚴展現出絕代中性美；諜報喜劇《我愛夜來香》，則是林青霞首次演出的港式瘋狂喜劇，在大堆頭的喜劇演員中，林青霞亦莊亦諧的神祕嬌美留下「天字第一號」經典形象；「穿越愛情劇」先驅的《夢中人》則有林青霞突破尺度，首次挑戰唯美激情戲，片中她和周潤發橫跨秦朝到現代的千年戀情，令人感動萬分。《夢中人》1986年在台上映時，因秦俑劇情恐涉「文化統戰」險遭禁演，刪除部分內容後以限制級過關，本次影展將放映完整版《夢中人》，獨家回味林青霞「最強烈的激情」。

林青霞縱橫台港影壇22年，1994年結婚息影前參演王家衛的《東邪西毒》，首度挑戰精神分裂角色，一人分飾慕容燕與慕容嫣這對相貌相同的「兄妹」，一個是少年豪情，一個有少女心事，二人相愛相殺，林青霞完美駕馭正邪難分又陰陽莫辨，充滿挑戰性的跨度表演，為猶如回眸華麗燦爛的演藝人生，畫下完美休止符。

6月1日起，高雄市電影館一樓將同步展出「不敗箴言勸戒會—不敗女神：林青霞」展覽，影迷可以透過抽籤互動選出專屬於你的林青霞經典角色，包括練霓裳、東方不敗、天字第一號等，「求解」財運、情感、工作等運勢，讓「不敗女神」為你解惑。歡迎影迷朋友到電影館「求不敗，保平安」，在大銀幕一傾不敗女神，到鹽埕來趟保庇之旅。(記者 賴奕熏/高雄報導)