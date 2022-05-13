不滿傳統領域遭開挖，卡大地布族人表達訴求。(蔡旻妤攝)

不滿傳統領域遭開挖，卡大地布族人表達訴求。(蔡旻妤攝)

不滿傳統領域遭開挖，卡大地布族人表達訴求。(蔡旻妤攝)

不滿傳統領域遭開挖，卡大地布族人表達訴求。(蔡旻妤攝)

20220513知本溼地開挖抗議

繼光電開發案後，台東市知本溼地日前遭安姓老翁開挖黃金，再度引起當地卑南族卡大地布部落不滿。由縣議員、卡大地布部落拉罕家族代表陳政宗13日聯合台東縣10個卑南族領袖，創下原住民各部落先例，把民族會議臨時會搬到台東縣政府廣場，怒斥「縣府不尊重傳統領域、罔顧部落權益」。

在台東知本溼地的黃金傳說，雖然申請人沒有挖到黃金，但卻引起卑南族10大部落集體抗議。族人說，開挖事件違反原基法，主管機關從原民會、國有財產署和台東縣政府都沒有依法行政就同意開挖。

「縣府道歉！土地還給部落！」陳政宗聯合台東縣10個部落卑南族領袖，強烈表達不滿，認為開挖業者不顧部落反對執意開挖，要求縣府不得再展延。

荒野保護協會台東分會也針對開挖事件發出聲明表示，近日安高民先生等人為找黃金，已破壞知本溼地入口草澤區，其樹叢區的部分樹木也被挖掘，致使根系裸露，破壞野生動物棲息地。台東縣政府作爲土地所有權人，不該迴避掘挖區的土地敏感性。既然已在知本光電案，認定此區為生態保留區，尚且還有開發疑慮，為何在挖黃金案時卻雙標處理。