李男於騎樓下竊取外套與保溫箱。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄一名熊貓外送員將其公司外套與保溫箱放置路邊騎樓，不慎遭到竊取，擔心往後影響外送工作，向警方協助。員警接獲後調閱監視器追查，發現為一名老翁所竊，所幸不久接獲報案到現場處理糾紛時，當場發現那名老翁與失竊的外套跟保溫箱，將外套跟保溫箱歸還給外送員後，將老翁依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

今年5月10日上午9時許前金所員警接獲一名外送員沈男（21歲）報案，稱自己外送工作的保溫箱及外套放在瑞源路某騎樓竟然不翼而飛，雖然金額損失不大（約1500元），但依照公司規定，後續外送訂單都無法承接，因而急忙向員警求助，希望員警能協助找回。

員警立即安撫沈男，並調閱監視器追查，發現保溫箱於清晨時遭一名老翁拿走，員警發現行竊的是常出入在附近公園的一名李男（78歲），隨即通報線上警組加強留意；不久在下午2時許，民眾報案稱在前金區六合二路上有兩名男子有糾紛，員警到場處理時發現其中一人就是李男，並在其身旁發現熊貓外套及保溫箱，隨即將李男帶回所裡偵辦。

經了解，李男有拾荒的習慣，誤以為保溫箱與外套是他人棄置不要的物品，便將撿拾自用。員警聽聞後告誡李男爾後切勿再有類似行為，後續立即通知沈男領回保溫箱及外套，並將李男依竊盜罪偵訊後於11日函請高雄地檢署接續辦理。