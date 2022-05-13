日本「二刀流」大谷翔平上個球季力奪美聯MVP，除了投打表現驚人，他的拚戰精神和場外言行舉止都大受好評。而大谷在12日登板先發投球，於第6局遇到危機，當用到89球時教練準備上前將他換下，這時大谷卻伸手「勸退」了教練，希望能繼續投，此舉引來國內外媒體爭相報導。

大谷在與光芒一戰主投6局失1分，最後無關勝敗，目前出賽6場總戰績3勝2敗，自責分率2.78，表現漸入佳境。而此戰他投到6局時一開始連丟3顆壞球，隨後穩住陣腳解決對手，但教練團仍上投手丘關切，暫停過後他順利將韓國打者崔志萬三振，而教練團還是準備將他換下，卻遭大谷揮手擋住。

大谷伸出右手掌向教練團示意，眼神也非常堅定，讓投手教練等人會心一笑，舉動霸氣卻不失禮貌，最後成功三振光芒猛將阿羅薩雷納(Randy Arozarena)，用實力證明自己投完6局。這一幕讓美國知名記者、分析師佛里曼(Rob Friedman)放到推特上，並被幾家日本網站相繼轉發，受到了廣大關注。

Polite and nice Shohei Ohtani, it doesn't bother him even when another kid takes a handful from his halloween candy haul 🤭pic.twitter.com/hWJe1iiuZX — YuzuTani 🇯🇵 (@94yearoftheGOAT) May 12, 2022

而大谷在場上相當認真，場下則是個開心果，近期媒體還捕捉到他在休息區發口香糖給所有人的畫面，相當逗趣，此外他本季仍不改「戲精」本色，時不時就做出搞笑表情，甚至還幫球棒做CPR急救，目前他的打擊成績同樣漸入佳境，累積6轟、21打點還有5次盜壘，打擊率.258、攻擊指數.762。