網紅「廣告小妹」凡瑾常對時事發表看法，有時也因爭議言論將自己捲入話題，如影射第一名模林志玲是否找代理孕母事件，「有貓膩」一說一度被罵爆。近期全球疫情持續延燒，台灣本土疫情確診數暴增，民眾做快篩需求大增，導致快篩試劑供不應求，部分立委、民眾抱怨美國居民都可以領免費快篩試劑，質疑台灣賣的試劑價格過高，人在美國的廣告小妹回應「市售快篩我沒看過比台灣價格更低。」

由於國內民眾瘋搶快篩試劑，導致有些人買不到，政府開放自購海外快篩，每人限一次，上限100劑，免申請專案核准，可以託海外親友在當地購買後劑回國內，有部份國外線上購物網站購買後，能夠直接寄送台灣，限期6月30日前，不過民眾仍須注意自用快篩不得轉賣，否則可處3萬至100萬罰鍰。廣告小妹和先生住在美國紐約，因先生是台灣人，大多親屬都住在台灣，注意到新聞時發表看法「從美國寄快篩回台灣，我自己算了一下，沒有比較便宜啊 ...」

她解釋先前美國政府有寄4支免費的快篩試劑，但早就用完了，後來當地有開放領取，但她抱怨「後來圖書館可以領免費，但是每人僅限 1 支。一直一直領，也是好累。」，由於美國幅員遼闊，許多地方和居住地可能有一段距離，需要開車或搭乘交通工具前往，不像台灣可能就在居住地附近就能領到，為了領1支快篩試劑要耗費油錢或者車錢不太划算。

廣告小妹比較台灣和美國快篩的價錢，透露「（美國）市售快篩我沒看過比台灣價格更低。想不花錢買快篩，要去藥房申請，藥房會跟保險公司收。但不是你想買多少就能買多少，且你首先要有保險。」，由於美國快篩必須加上稅金，如果再算上運費，也是一筆不小的支出。