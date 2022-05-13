教育部今天公布今年「U-start創新創業計畫」第一階段獲補助名單，通過的75個團隊除可獲得50萬元補助費用（創業基本開辦費及創業輔導費），並將接受為期6個月的創業育成輔導，強化青年創新創業培力。

教育部表示，今年第一階段獲補助團隊共有75隊，包括製造技術類14隊、創新服務類30隊、文創教育類17隊及社會企業類14隊。第一階段獲補助團隊將進駐學校育成單位接受輔導6個月，成立公司行號後，將可再接再勵參與第二階段績優團隊評選，爭取最高100萬元創業獎金。

製造技術類高雄科大「敲打細胞」團隊，利用創新細胞破碎技術清除廢水廠產生的生物性有機污泥，以及解決淨水廠中藻類造成的優養化現象，並透過專利技術，將這些廢棄物如將藻類破碎萃取出葉綠素、葉黃素等有價產品。

創新服務類海洋大學「PRAWNtech養殖水下掃地機器人」團隊，打造一款養殖專用水下掃地機器人，除搭載攝影系統，還內建AI蝦類專用辨識系統、吸除裝置及環境監測裝置，可在疾病尚未爆發前立即清除，滿足蝦農實際需求，有效降低成本與風險。

文創教育類清華大學「Researchain學術區塊鏈」團隊，規畫透過四大創新（出版制度、平臺技術、商業模式、通證經濟）及五大去中心化（版稅、通路、股權、審查、知識）推倒學術出版的付費高牆，保障學術工作者權益，重塑學術發表制度，打破少數出版商壟斷，扭轉學術工作者長期處於弱勢的困境。

社會企業類成功大學「鳥仔咖」團隊，鑑於臺灣野鳥保育人力不足與缺乏野鳥救傷資源、教材等困境，運用平面與工業設計能力進行跨領域設計，推出全台第一款結合「台灣野鳥文化」和「環境議題」的野鳥生態教育桌遊–《GOGO！鳥仔咖》，透過教育性桌遊，宣導野鳥教育與生態環境保育議題。