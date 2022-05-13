國民黨立法院黨團今（13日）舉行記者會，持續關注快篩劑採購爭議，公布快篩劑採購廠商之一「因思銳公司」的合作備忘錄。（黨團提供）

【全程影音】揭快篩採購商備忘錄「一數據」 國民黨批暴利：陳時中要說清楚｜中時新聞網

國民黨立法院黨團今（13日）舉行記者會，持續關注快篩劑採購爭議，公布快篩劑採購廠商之一「因思銳公司」的合作備忘錄，書記長萬美玲表示，備忘錄中可以清楚看到獲利分潤，若以200萬劑計算，稅前淨利可獲得1980萬元，如今疫情嚴峻，民眾還要排隊購買快篩劑，她質疑政府跟原廠購買很難嗎？為何政府不自己做？反而讓廠商有暴利的空間。

萬美玲表示，備忘錄中有提到衛福部於4月12日邀請廠商參加協調會議，但衛福部長陳時中卻稱是4月28日才邀請廠商參加緊急採購協調，黨團持續跟衛福部要求提供4月28日的會議紀錄，至今都無法提供。

萬美玲質疑，如今又有4月12日的會議，既然要做緊急採購，應該要公開透明，為何不能提供會議紀錄？再者，政府還沒決定，「因思銳公司」卻可以對外招攬合作夥伴，難道已經內定？為何衛福部不去找大公司、資金沒問題的公司。

萬美玲說，「因思銳公司」的合作備忘錄中提到本公司期盼合作或協助，可採取合作分潤、代開信用狀、短期借貸，預估資金周轉期為2個月，資金就是貨款，拿來買快篩劑，每劑成本約81元，若以200萬劑計算，資金需1.7億元，1劑利潤為9.9元，稅前淨利可獲得1980萬元。

2個月時間這是多麼暴利的事情！萬美玲說，台灣有這麼多合法、資金充裕的公司，從備忘錄來看無本生意就是這樣做的，衛福部為何不自行跟原廠採購，把人民的納稅錢省下來，陳時中為何讓廠商多賺這差價，民眾是不能接受的，陳時中要說清楚講明白，全台灣民眾都不能接受如此草率的防疫工作。

立委鄭正鈐表示，廠商4月12日就參加過協調會，但陳時中對外卻說是4月28日，期間有2周的時間，是否就是讓廠商去市場找資金，然後，4月28日再確認可以買多少劑量，懷疑這2周是衛福部刻意要讓廠商去找金主的時間。

立委李德維表示，不希望一張EUA就是財源滾滾的保證，「因思銳公司」的備忘錄中可以明確看到合作分潤的相關訊息，為何民眾需要快篩劑的時候，可以允許廠商去合作分潤，這難道不是以疫謀財嗎？他痛批，陳時中不食人間煙火，態度卻如此輕蔑、無理。