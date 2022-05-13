【愛傳媒蔡詩萍專欄】老朋友，珠寶設計家，知名作家曾郁雯，貼了一則臉書，提到她跟我的麻吉，作家林文義的婚姻，邁入了第十七年！

我用了「驚嘆號」，因為連郁雯也說，他們十週年時，就有朋友不識趣的說不看好她們的婚姻。但畢竟是走過了十七年啊！怎能不用驚嘆號呢！

郁雯很幽默，在臉書上說了三個前提，正因為有這三個前提，所以能走過了十七年吧！

如果不是為了保護文壇稀有動物；如果不是採取結婚但不同居的決定；如果不是她（郁雯）母愛大爆發的話；這婚姻還真不一定走得下去啊！

你看，是不是！？婚姻如果沒有一定的前提，不管是哪一方，若不堅守這前提，婚姻是不是很難呢？

我喜歡的作家，費茲傑羅，在《大亨小傳》裡，透過女主角講了一段婚姻或愛情的至理名言：車禍只有雙方都不小心時才會發生！

多有道理啊！只要有一方保持開車的警惕，車禍就不容易發生。婚姻，愛情，不也是嗎？郁雯不提，我幾乎也忘了時光悠悠，原來阿義與郁雯的那場婚禮，已經十七年了。

當時，的確是文壇一大盛事，甚至不止文壇，因為阿義當年還是政論節目的常客，政壇朋友亦多。

他能寫（散文，小說，評論），能畫（漫畫），還蠻帥的（神情很像從羽球運動轉向演藝圈的瓊瑤連續劇小生施羽），當然也應該蠻會把妹的（不然怎麼結了三次婚呢！）

不是要調侃他，我的老友林文義，而是，他本來就該被調侃。（就像郁雯自己調侃的，如果不是她母愛大爆發的話，這婚姻豈能如此跨越時空進入第十七年！）

當年的婚禮，阿義要我上台講幾句話。我提醒他，「你確定！？」「我可不是那種上台為婚姻祝福，講的都是婚禮八股的那種人噢！」

阿義很大方，也可能很認命「這是他婚姻的最後一搏吧」，他堅定的點點頭，「沒關係，隨你講。」

我必須謝謝郁雯，她顯然也願意讓我上台致詞不受限制，當然，她也應該知道，我再怎麼開玩笑，畢竟都還是一個「文壇帥哥嘛」，有偶包的，不會太離譜。

於是，那真是一場，文壇的愛戀盛事，一場令人難忘的愛戀的盟誓，十七年來，見證了雙方的承諾。

我到底說了什麼呢？我不能記住講話全貌了，但我記得基本的輪廓，因為，我是抓住了男女雙方的幾個人生特點，作為我致詞祝福的基調。

我說，這場婚禮，很多人質疑，因為時序靠近大選，有可能是一場募款餐會！（這是調侃阿義當時在政論節目的搶手，以及他跟施明德主席關係的親近。）

我說，這場婚禮，有些貴賓心情不太好，因為他們參加阿義的婚禮，已經是第三次了！但，還是得包紅包！而且不能因為之前參加過，就可以打折！

我說，阿義應該要感謝今天到場參加他第三次婚禮的貴賓，因為，他們對阿義不離不棄，連包了三次紅包！（我轉身對新郎阿義說），你應該退他們的紅包，免費招待！

我說，我到底該對今天「這對新人」，給予怎樣的祝福呢？

說起來，他們「並不新了」，因為男方第三次結婚，女方第二次，都是「很有經驗的舊人」！

男女雙方，對婚姻是怎麼回事，對愛情是怎麼回事，恐怕遠比很多貴賓還要熟悉還要懂，當然也比我這個剛剛結婚不久的人更懂，我能說些什麼有智慧的祝福呢？

我說，我能祝福他們「百年好合」嗎？他們兩人加起來，年齡都超過一百多歲了，能好合「百年」嗎？

我說，我能祝福他們「早生貴子」嗎？他們各自前段婚姻，小孩加起來有五個了！不欠貴子也不欠貴女！

我說，我只能祝福他們這次結婚之後，就「不要再結婚了」，再結，連我~也不要來參加了！

我說，雖然我這樣調侃我的老朋友，我這樣為已經出席了不止一次他們婚禮的朋友「出一口氣」，但我必須說，我佩服他們，他們真了不起！

因為，他們相信愛情，他們相信婚姻！

男方女方，在他們都還很年輕的時候，便相遇，相愛了，只是可惜，他們沒有緣份，他們於是各自紛飛，在愛情，在婚姻的紅塵裡，浪裡來，浪裡去的，走了這麼些年，受了傷，也傷了人，在人生疲憊的時候，在對愛情婚姻充滿挫折感之後，他們又看到了對方，那個昔日年少時曾經愛戀過的對方，依然站在那，也跟自己一樣，受了傷，但他們竟然走向了對方，牽起對方的手，再度戀愛了，也再度要結婚了。

他們真了不起，他們相信愛情，他們相信婚姻，即使是在「人到中年以後」的此刻。

因為兩位都是文藝青年出身的，所以，我特別引用了諾貝爾文學獎得主，賈西亞・馬奎斯晚年最後一部小說《苦妓回憶錄》裡的一段話，來鼓勵這對「不是新人的新人」：「道德啊，只是時間遲早的問題。」

因為小說的男主角一輩子未婚，跟從事老鴇行業的摯友相識一輩子，每次都拒絕了老鴇為他挑的女人，於是老鴇講出了這句名言。是啊，道德原則也好，婚姻承諾也好，都是時間遲早的問題。一旦在時間的洪流中，犯規了，一切也就消失了。

但亦唯有，在時間的浩瀚中，一直堅守底線，一直堅守承諾的走下去，道德才有最後的評判，婚姻，愛情，才有最後的意義。 管它之前，跌過幾次跤，管它之前，失望過幾次，一旦這次我們愛了，我們相信是對的了，那就愛吧，那就往前走吧！

祝福阿義與郁雯結婚十七周年快樂，「不成熟的男人」永遠需要「母愛大爆發的女人」，來寬容他，來指點他，這是我自己結婚至今的心得，與阿義共勉，與天下走入婚姻的男人們互勉！

愛情是驚嘆號，婚姻也是，但我們多希望能走向完美的句點！

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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