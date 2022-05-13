24歲劉姓男子涉嫌以代操股票手法違法吸金，還常在社群網站大秀名車、現金炫耀績效。（摘自臉書／洪榮志台南傳真）

劉姓男子落跑後躲藏在台北市的星級飯店，被警方循線逮獲。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市警方逮獲劉姓男子後，當場起出百餘萬元現金。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

24歲劉姓男子涉嫌以代操股票手法違法吸金，還常在社群網站大秀名車、現金炫耀績效，導致大批投資人誤信投入資金。近來因投資失利捲款落跑，上百被害人連夜在警所前排隊報案，至少有70多人報案，被害金額1億2000餘萬元。台南市警四分局13日凌晨循線在台北市忠孝東路某星級飯店將他逮捕時，劉男的身上還有百餘萬元現金，經帶回偵訊，初步坦承犯行不諱，全案依詐欺、銀行法、證交法等罪移送台南地檢署偵辦。

據了解，劉男代操股票失利後，由於無法還款，大批投資人上門討債，只好連夜北上台北藏匿在飯店。逃亡期間，劉男曾在台北入住數家四星級飯店，登記人分別為女友及另名女子；2天前他剛換飯店就被警方鎖定，今天凌晨警四分局偵查隊長邱緯賓率隊配合基隆、台北及新北警方，北上將他逮捕歸案。

劉男落網後認為，「投資本來就有賺有賠」，他只是投資失敗負債，有誠意解決問題，也已歸還不少人的錢，但因坑太大，實在無法處理，不知此舉已涉犯《銀行法》等罪嫌。

據了解，劉男除代操股票外，也在台南市區開了2家洗包洗鞋店。大批投資人5月7、8日晚間前往劉的住家及店面要求歸還資金時，赫然發現大門深鎖、人去樓空，於是分別前往警四分局、一分局報案。由於人數眾多，還推派代表排隊製作筆錄，路過民眾以為在搶快篩試劑。

一名被害人控訴，去年中加入劉的股票代操群組，起初獲利確實不錯，於是加碼投入40多萬元資金。後來代操的群組人數不斷增加，最多超過500人。

被害人指出，劉男從2021年初開始利用投資人的資金買賣股票後，先扣除1成手續費及證交稅，每周二再以現金或匯款發放當期盈利；不過隨著股市低迷，近來劉有意改變原來的代操模式，要求簽約同意2年內不得拿回本金，盈利發放也由每周改為每月或每季發放後，部分投資客心生疑慮，陸續要求退還本金，劉卻以金額龐大拖延，進而捲款潛逃。

劉男常在臉書、IG大秀購買的名車及大批現金，出事後被害人前往他的住家及洗包洗鞋店察看，才得知一切都是假的。