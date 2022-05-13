上一次的火木合相在白羊座是在2011年，而2022年5/29再次迎來睽違十年的火木合相，塔羅老師艾菲爾表示，處女座、射手座、雙子座、天蠍座、天秤座、白羊座最能強烈感受這股能量，期將有機會得到「再來一次」的好運。

艾菲爾老師表示，2022的五月份是一個重磅天象齊聚的月份，日月蝕象、木星換座都是對十二星座具有深遠的影響。5/10木星進入白羊座，人們會開始感受到幸運能量展現的方式帶著更多的勇氣與速度，5/25火星也即將回歸守護白羊座，接著在5/29合相，兩顆行星即將一起發揮無可限量的可能性。

▍處女座

火木前後會合在處女座的資源宮位，意味著你的偏財運大放異彩，如果你正在申請貸款，有極大的機會可以通過，長期的投資標的有收益進帳、自行創業的人則有資金挹注、業績分紅獎金一次累積入你口袋、久未聯絡的朋友向你歸還欠款，而你如果一直夢想著買房，恰好能趕上這一波好運，很有可能就遇見適合你的房子，加上你在事業上獲取的財富，足夠用來買房，未來有機會順利晉升有房一族。

▍雙子座

火木前後會合在雙子座的人際宮位，在財運方面，會接續事業宮位延續下來的收益，在這一兩年你經手的項目、投資、業績獎金、版權稅金都會有收入，特別是自行創業的人，你會感覺帳戶有大幅度的進帳。

人際關係方面，此時你特別容易在公眾場合中，相識與你志同道合的朋友、加入同一個戶外運動團體、或是為社會謀福利的組織，打響你的名聲。如果你平常花了很多心力在經營社交媒體，有機會獲得許多粉絲對你關注，可以吸引許多人來成就你想完成的事情。

▍射手座

火木前後會合在射手座的戀愛宮位，加上木星是你的守護星，單身的你，很有機會在此時遇見一段適合你的關係，或許你在前幾段感情中走了不少冤枉路，不過，可別放棄會遇見真愛的機會，最近有朋友邀請、公司同事的聚會，可以視情況參加，即使沒有馬上在現場遇見良緣，木星的幸運能量將會延續到十月，別太心急。

有伴的你，和另一半的關係已經水到渠成，有大把的機會可以將關係推進到下一步，即便過去一段時間裡你們的關係有點僵，會慢慢有機會破冰的。已婚的你，扣除掉疫情的影響，也許你和另一半會想要來一場浪漫的旅行、甚至大有機會成功懷孕。

▍天蠍座

火木前後會合在天蠍座的工作宮位，工作方面，這段期間你的執行力變得更有效率，任何棘手的工作項目交到你手上，都能快速的完成並且在細節之處無可挑惕，得以被上司看見，順利升官加薪。自行創業者憑藉無可挑惕的商品、誠懇的服務態度加上效率，為你帶來穩定的客源與收入，良好的評價讓你接訂單接到手軟。如果你近期內有計劃轉職，大有可能轉調到你心儀的單位、或跳槽到能讓你大展身手、條件優渥的公司。

健康方面，長期身體上的小病痛有機會因為某些契機，遇到能對症下藥的醫生替你找出病因，在這段時間裡，你會更加重視營養攝取或是鍛鍊身體的方法 。

▍天秤座

火木前後會合在天秤座的關係宮位，在與人合作方面，以往的合作夥伴關係，將晉升到親密的合作夥伴，讓原本想法就特別契合的你們，有更多時間推進你們心目中的項目，兩人不謀而合的工作理念，無需討論太多，項目進度自然推進得水到渠成。

單身的你，有可能離開一段讓你神傷的關係、也可能有機會在某些場合之中結識新的對象，他極有可能是你在尋覓的人，兩人將透過關係的磨合，更加的認識真正的自己，並且有機會走到人生下個階段。有伴的你，你與另一半將走向更加深層瞭解彼此的境界，說不定在這段期間，安排一場浪漫的海外旅行，大有機會互訂終身或是一舉得子。

▍白羊座

火木前後會合在白羊座的關係宮位，加上守護星火星的絕佳行動力，你的生活各個方面將會以快速、有效率的方式達成許多目標。金錢方面，與你有密切往來的合作夥伴，為你帶來不少收益的訂單與客戶，使你更有能力推進正在規劃中的事業。如果你是從事創意相關的工作，停滯已久的項目突然有了靈感繼續創作、或是大有機會產出讓世人驚艷的作品，因此而賺進不少版稅抽傭費用、或是工作邀約的訂金。

感情方面，有伴的你，幸運加乘火熱的能量，將你與伴侶的關係更加推進，在你們身邊就連空氣都充滿甜蜜。單身的你，大有機會遇見與你心靈相通的伴侶，相較於過去交往的對象，若是進入到關係裡面，這段感情會帶給你心靈上的滋養。