澎湃新聞報導，上海市經濟資訊化委主任吳金城13日在新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會指出，下階段，隨著上海疫情防控形勢持續向好，將按照全市統一部署，鞏固提升復工復產成果，加快創建「無疫工廠」「無疫園區」、加快推進「點式復工」、加快推動各行業各領域協同復工復產復市，不斷朝著實現全面復工復產的目標努力。

吳金城說明，一是加快創建「無疫工廠」「無疫園區」。指導企業強化疫情防控不放鬆，管得好才能放得開；堅持分類分區管理，劃小管理單元，科學開展核酸抗原篩查，哨點前移，快速發現、及時處置疫情；逐步推動產業園區全面復工，擴大商業大樓復工面，創建無疫園區、無疫樓宇，打通其和無疫社區之間的點對點班車通勤模式。

二是加快推進「點式復工」。針對企業提出的系統運維、設備維護、技術研發、商務服務等關鍵崗位員工返崗需求，積極創造條件，採取「點式復工」的方式，支持返崗處理相關業務。對於軟體和資訊服務業、生產性服務業等領域，推廣「駐企辦公＋居家辦公」相結合的復工方式。

三是加快推動各行業各領域協同復工復產復市。在全市經濟運行與供應鏈維護工作協調機制下，經信、商務、發改、交通等多個部門已組成全市復工復產統籌推進機制，在重大工程、郵政快遞服務、商場超市、商務樓宇、科研、外貿、建築等領域，發揮「一行業一指引」促進作用，近期各部門陸續制定發布了本行業的復工復產指引和重點企業名單。

各部門將密切配合，加大力度推進各類市場主體特別是中小微企業復工復產復市，指導企業統籌做好復工復產復市、疫情防控和安全生產工作，不斷向有序恢復正常生產生活秩序而努力。