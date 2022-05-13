新建案因貸款成數高、付款彈性、屋齡新及裝潢成本相對低等高CP值優勢，深受不少購屋族青睞，只是近年因缺工缺料導致價格飛漲，許多人只能望屋興嘆。然而，根據591新建案統計近一年全台新建案與中古屋價差最小的前15名行政區，價差最低僅有4%。若以區域分布來看，北台灣共有11區上榜，明顯多於中南部。其中價差最小的北市萬華區，新案與中古屋每坪差距更不到3萬元；緊追其後的新北板橋、三重等地亦相當接近，打破新建案總是給人貴鬆鬆的印象。

數字科技旗下「591新建案」統計近一年全台各行政區在線銷售的大樓新建案與中古屋交易，在避免因屋況過於老舊進而影響房價等前提下，選擇屋齡5到10年的中古大樓，結果顯示價差最小的前15名，每坪行情差距僅1到5萬元，差距之小令人嘖嘖稱奇。591新建案指出，近年房市價量齊揚，許多地區的中古大樓因地段佳，生活機能成熟，漲幅力道強勁。反觀新建案，雖然房價同樣升高，但只要座落地點等條件不錯，普遍具有貸款成數高，付款條件彈性等特點，同時還因屋齡新，擁有裝潢成本相對低或降低裝修費用等優勢，對想買房的消費者其實相對有利。

以價差最小的北市萬華區來說，由於開發較早，目前可供大面積開發的素地已相當罕見，雖然在都更危老議題加入後案量有所增加，但仍受限於土地整合曠日費時、買氣旺盛等因素，遠遠無法滿足當地供需，進而讓不少買方轉向二手屋。此外，近年台北市政府力推的「西區門戶計畫」發酵下，萬華逐漸擺脫過往「老、髒、亂」印象，也讓中古屋房價興起一波補漲潮，進而縮短與新建案的價差。

至於新北市，這次一口氣有5區上榜，高居各縣市之冠。觀察各區分布，除板橋和新店兩地的中古屋因區內高價豪宅交易拉抬，導致差距不明顯；連過往被視為外圍蛋白區的泰山區，在鄰近新莊副都心、頭前等重劃區房價溢漲下，能見度逐漸大開。目前當地案量不算多，新建案主要集中在與新莊區接壤的塭仔圳重劃區一帶，交易熱區主要是來自十八甲等地的中古大樓，價格可說十分接近。

桃園市則是大園、八德、蘆竹等區進榜，價差橫跨5%到15%。本次排名第4名，台中唯一上榜的太平區，當地目前新案行情約2字頭，與中古大樓單坪差距僅有1萬多元。

南二都台南、高雄，近年同樣在台積電議題帶動下，房價遍地起漲，如台南就因新案市場過熱，導致中古屋價格差距快速拉大，因此並無區域上榜；至於高雄，本次進榜均為成熟機能的區塊，其中像傳統文教前金區，由於鄰近五福商圈，擁有愛河景觀生活圈及捷運橘線，買氣強勁，近年在高雄舊市議會聯開案及華園飯店投資案等議題帶動下，包括城揚、京城、國泰也於區內陸續推出大樓新案，一併拉抬中古屋房價所致。