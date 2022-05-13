曾是人人羨慕的藝人情侶，小嫻（黃瑜嫻）及金剛（李信樵）交往1年多後，於（11日）無預警於粉絲團開直播對外宣布分手，令外界一片譁然。兩人於直播中除了金剛多次落淚表達對小嫻感謝之外，小嫻也表示現階段退回朋友，對雙方也較無壓力，兩人達成共識表達未來仍是朋友。對此網友也於PTT也發表個人看法，來預測小嫻下一任可能會選擇的對象個性模樣。

其中一位網友於PTT回覆《小嫻這樣是公主病嘛》指出，小嫻個性上其實較為強勢及做自己，可能年輕時會愛上8+9先來段轟轟烈烈的愛；但隨著年紀增長後，則會希望交往對象，會選擇男性各方面都可以壓得住她。但可惜如此成功的霸氣「阿法」男，通常可選擇對象也較多，輾轉下來後面可能遇到的極可能是「媽寶」型或「暴力」型阿法男，來享受被短暫「收服」的幸福。而在這幾段感情的分開期間，就會自然找上「暖心男」來療傷，無奈暖心男始終無法擁有強勢面，到最後可能又會無疾而終，因此該網友大膽預測，小嫻下一任極可能會遇上「暴力男」。

網友於PTT上對小嫻對象有其獨特看法（圖片／翻攝PTT）

小嫻和何守正有過一段婚姻。(圖／資料照)

對此其他網友也於該篇PTT文章底下熱烈回覆：「句句見血」、「感覺是你的親身經歷幫QQ」、「你贏了」、「你是不是偷看過劇本」、「你是什麼生態系嗎」、「你台女觀察家？」、「突然覺得這篇有點神」等有趣各種留言。但也有另一派網友認為這是兩位藝人間感情私事，不應該拿出來公審，或認為是該作者自己腦補，都是台女的錯。