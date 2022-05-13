新冠肺炎本土疫情狂燒，演藝圈也紛紛傳出確診案例，《天之驕女》演員張靜之稍早發文透露確診消息，她表示打了三劑疫苗，放疫措施也都有做好，但依舊確診，身體也出現5個症狀，讓她無奈表示：「這次的病毒真的防不勝防」。

張靜之稍早在臉書發文：「大家早安。我⋯確診了」，並曬出PCR檢測陽性的訊息，她表示疫苗打了三劑，上個月疫情升溫時，因為要準備舞台劇演出，暫停了所有聚會活動，盡量避免接觸人群，去健身房也會把使用的器材都仔細消毒，就算運動無需戴口罩，也只有在安全距離內沒有人，才會稍微拿掉口罩呼吸。沒想到仍舊確診，讓她無奈表示：「這次的病毒，真的防不勝防」。

張靜之透露5/11快篩陽性後，預約5/12下午做PCR檢測，5/13凌晨3點收到確診通知。目前有微燒、喉嚨痛、胸悶、狂咳嗽、流鼻水等症狀，領藥服用後狀況有緩解，希望所有人不需要為她擔心，會把自己照顧的好好的，也感謝辛苦醫護人員與防疫前線，希望這段期間所有人都能保重身體。

對此，網友紛紛留言關切：「沒想到防疫做的很好，卻還是確診了，要好好照顧自己，好好休息，多喝水」、「天啊！！好好休息啊，多喝溫開水～祝早日康復」、「多喝水如舒跑之類，買個檸檬切片泡開水喝」、「你非常用功做保護...百密一疏不能怪你」。